Ушла с дочкой, а нашли одну: что случилось с мамой пропавшей 5-летней девочки, тело которой обнаружили у железной дороги

Женщина страдала психическим расстройством. Фото: КП-Красноярск

Трагедия в Ачинске потрясла местных жителей. 32-летняя Екатерина Н., страдающая психическим расстройством, 27 июня ушла из дома вместе с пятилетней дочерью и бесследно исчезла. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым у железнодорожной насыпи, а сама женщина успела автостопом добраться до Новосибирска, где ее задержали.

МУЖ ОБРАТИЛСЯ В ПОЛИЦИЮ

Как сообщает «КП-Красноярск», ссылаясь на слова знакомых семьи, Екатерина не раз уходила из дома – такое поведение было связано с ее психическим заболеванием. Но раньше она всегда возвращалась. В этот раз она взяла с собой дочку. Муж, так и не дождавшись их, обратился в полицию.

Надежда на благополучный исход таяла с каждым днем. Сначала мать с ребенком искали в Ачинске, затем волонтеры и полиция подключили камеры наблюдения в Красноярске. Появились зацепки. Если еще на первых видеозаписях Екатерина шла с девочкой за руку, то уже на более поздних – одна. В тот момент никто не мог знать, что ребенка уже нет в живых.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Тело девочки обнаружили волонтеры 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске. По предварительным оценкам, оно пролежало там почти неделю – все это время под палящим солнцем при 30-градусной жаре. Из-за сильного разложения тканей внешние признаки насилия установить не удалось. Окончательный ответ по причинам смерти должна дать гистологическая экспертиза. Результаты анализов ожидают через две-три недели.

Ни на месте происшествия, ни на теле следов борьбы, ударов или применения оружия не зафиксировано.

Как только смерть девочки подтвердилась, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство» и объявил Екатерину в федеральный розыск. Женщина передвигалась автостопом, что затрудняло поиски: она могла оказаться в любом соседнем регионе.

ПОЙМАЛИ В НОВОСИБИРСКЕ

Спустя сутки после обнаружения тела девочки ее маму вычислили в Новосибирске – более чем в 600 километрах от Красноярска. Помогла система видеоаналитики и взаимодействие красноярских и новосибирских коллег. Задержали Екатерину в одном из торговых центров.

Женщина была пугающе спокойна. Фото: КП-Красноярск

Очевидцы описывают ее как пугающе спокойную и без каких-либо эмоций на лице: в тридцатиградусную жару она была в плотной голубой куртке с капюшоном. Как сообщает «КП-Новосибирск», женщину отправили в новосибирский СИЗО, а затем этапировали в Красноярск для допроса и дальнейших следственных действий.

Следствию предстояло ответить на главные вопросы: убила ли мать свою дочь, а, если да, то зачем это сделала.

«Бедная малышка, покойся с миром! Теперь уже не страшно, не больно...» - эти слова в соцсетях повторяют неравнодушные люди.

Екатерина поначалу отказывалась что-либо говорить, но потом все же призналась, что убила собственного ребенка. Причина достаточно странная. Якобы в семье все ее гнобили и унижали, даже включая маленького ребенка. Вот она и не выдержала. Муж задержанной, в свою очередь, отрицает, что над его супругой издевались родные. Для него случившееся большой шок.

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