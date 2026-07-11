Боевые действия велись на нескольких ключевых направлениях в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России представило данные об оперативной обстановке и результатах работы подразделений российских группировок войск за прошедшую неделю. Боевые действия велись на нескольких ключевых направлениях в ДНР, сопровождаясь как наступательными операциями, так и мероприятиями по закреплению контроля над освобожденными территориями.

Так, в районе Красного Лимана активные задачи выполняли бойцы группировки войск «Запад». Военнослужащие 25-й армии занимались разминированием территории и социально значимых объектов, а также поиском и зачисткой одиночных боевиков ВСУ. Тем временем штурмовики 67-й мотострелковой дивизии вели наступление к западу от города.

В районе Красного Лимана за неделю были уничтожены более 110 украинских солдат, шесть бронемашин, 26 автомобилей и 31 наземный роботизированный комплекс.

В целом в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 бронемашины, 106 автомобилей, девять артиллерийских орудий, три боевые машины РСЗО и пять станций РЭБ.

Существенные успехи были достигнуты и группировкой войск «Южная»: в результате активных наступательных действий был освобожден город Константиновка в ДНР.

По живой силе и технике ВСУ были нанесены точечные удары, что привело к существенным потерям украинской стороны. В зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1310 своих военнослужащих, 13 бронемашин, 130 автомобилей, 21 артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

Решительные действия подразделений группировки войск «Центр» позволили освободить еще один населенный пункт - Василевку в ДНР.

На этом направлении за неделю были нанесены массированные удары по позициям противника. Общие потери ВСУ на участке ответственности группировки «Центр» превысили 2290 военнослужащих; также уничтожены 12 бронемашин, 47 автомобилей, 19 артиллерийских орудий и 11 станций РЭБ.

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