Агрономы оценили качество озимой пшеницы нового урожая в ДНР

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В ДНР стартовала уборка озимых зерновых культур - многие аграрии региона уже приступили к уборке своих полей. По данным Минсельхоза Республики, озимые посеяны на площади свыше 190 тысяч гектаров, при этом ключевой культурой остается пшеница.

Нынешний сезон оказался намного благоприятнее предыдущего: после снежной зимы и дождей в почве восстановился запас влаги, а умеренно жаркая погода в июне с периодическими дождями создала хорошие условия для формирования урожая. Это особенно важно на фоне сложной ситуации 2024-2025 годов, когда регион пережил сильную засуху.

Чтобы оценить качество нового урожая, образцы собранной пшеницы аграрии доставляют в испытательную лабораторию «Донецкого» филиала Россельхозцентра. На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна.

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Как рассказала руководитель лаборатории Наталья Переверзева, первые результаты внушают оптимизм.

- Пшеница высоконатурная, хорошо выполненная, налитая. Проверенные нами образцы относятся к третьему и четвертому классу. Они имеют хорошие показатели натуры, влажности, количества, качества клейковины и другие, - отметила она.

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Особое внимание эксперты уделяют содержанию клейковины - это один из главных критериев, определяющих хлебопекарные свойства зерна. В проверенных партиях показатель варьируется от 22,9 до 25%. Такое зерно отлично подойдет для производства муки, из которой можно выпекать качественный хлеб, а также изготавливать кондитерские и макаронные изделия.

На данный момент специалисты проверили более 2 тысяч тонн зерна. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Еще один важный параметр - число падения. Он отражает степень прорастания зерна: низкое значение говорит о повышенном содержании проросших зерен, что негативно сказывается на качестве муки и хлеба, а также на сроках хранения. В исследованных образцах этот показатель находится в пределах нормы. Это значит, что мука будет хорошо храниться и сохранит свои технологические и вкусовые качества.

- Делать выводы о качестве всего урожая пока, конечно, рано, но проверка первых образцов вселяет оптимизм, - подчеркивают в Россельхозцентре

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