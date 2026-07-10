Студенты будут тренироваться на реалистичных фантомах и манекенах: В Торезе капитально модернизируют медколледж

В Торезском медицинском колледже завершается масштабная реконструкция. Фото: Минздрав ДНР

Первый капитальный ремонт за полвека

В Торезском медицинском колледже завершают масштабную реконструкцию - первую за всю историю учебного заведения, корпуса которого были возведены еще более полувека назад - в 1972 и 1974 годах. Строительные работы выполняет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

На сегодняшний день уже выполнен основной объем работ: укреплены несущие конструкции здания, полностью обновлен фасад - с утеплением, оштукатуриванием и окраской, заменены кровля, инженерные коммуникации и окна. В самих помещениях завершена внутренняя отделка.

Помимо учебного корпуса, ремонтные работы проведут также в здании общежития. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство двора - это сделает пространство вокруг колледжа не только функциональным, но и комфортным для студентов и преподавателей.

По плану ремонтные работы должны завершить в июле 2026 года, и уже с нового учебного года студенты смогут приступить к обучению.

- С 1 сентября обновленный колледж откроет двери для студентов, - отметили в Минздраве ДНР.

В Торезском медицинском колледже завершается масштабная реконструкция. Фото: Минздрав ДНР

Учеба, приближенная к реальности

Особое внимание уделят оснащению аудиторий - в колледже создают современную образовательную среду, максимально приближенную к условиям реальной клиники.

В обновленных аудиториях появятся высокотехнологичные тренажеры и реалистичные фантомы: на них можно будет проводить самые разные манипуляции - от базовой помощи до сложных клинических процедур. Такой подход меняет саму логику подготовки специалистов: теория сразу подкрепляется практикой в условиях, максимально приближенных к настоящим.

Так, к примеру, студенты-терапевты будут тренироваться на полноростовых манекенах для отработки навыков работы с ЭКГ и сестринского ухода, а также использовать интерактивные тренажеры для аускультации и пальпации с 40 различными сценариями.

В Торезском медицинском колледже завершается масштабная реконструкция. Фото: Минздрав ДНР

Для будущих хирургов закупят фантомы с реалистичными ранениями, на которых можно отрабатывать остановку кровотечений, перевязки и катетеризацию.

В блоке реанимации появятся манекены с обратной связью и подключением к ПК - они будут контролировать правильность выполнения компрессий и искусственной вентиляции легких.

В Торезском медицинском колледже завершается масштабная реконструкция. Фото: Минздрав ДНР

Для специальностей «Акушерство, гинекология и педиатрия» закупят тренажеры для приема Леопольда, родовспоможения с аускультацией плода, а также реалистичные фантомы новорожденных и пятилетних детей - они помогут отрабатывать интубацию и навыки ухода.

В Минздраве отметили, что модернизация Торезского медколледжа - важный шаг в укреплении кадрового потенциала системы здравоохранения Республики. Благодаря современному оснащению будущие медики смогут довести жизненно важные навыки до автоматизма еще на этапе обучения. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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