Жители ДНР могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники. Фото (архив): Минздрав ДНР

Жители ДНР могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники - теперь для этого достаточно воспользоваться чат ботом «Запись на прием к врачу» в мессенджере МАХ. В Министерстве здравоохранения Республики сообщили, что в функционал бота была встроена опция «Закрыть больничный», которая делает процесс максимально удобным и быстрым. Сервис продолжает развивать цифровые возможности для пациентов: если раньше через чат-бот можно было записаться на прием к врачу и получить сведения о диспансеризации, то теперь к этим опциям добавилась еще возможность дистанционного закрытия больничного. Это особенно актуально для тех, кто ценит свое время и хочет избежать очередей в медучреждениях. Расскажем, как закрыть больничный в ДНР онлайн.

Пошаговая инструкция

1. Откройте чат-бот «Запись на прием к врачу» - он доступен в мессенджере МАХ.

2. Нажмите кнопку «Закрыть больничный» в меню бота.

3. Введите необходимые данные: ФИО, номер телефона, номер бюллетеня и название поликлиники, где вы наблюдались.

4. Отправьте информацию - она сразу поступит лечащему врачу.

5. Дождитесь решения специалиста. При необходимости врач может назначить телемедицинскую консультацию или попросит уточнить данные через тот же бот.

6. Получите уведомление о закрытии больничного прямо в чат-боте.

Преимущества онлайн-закрытия больничного

Отсутствие очередей. Не нужно тратить время на поездки и ожидание в больнице.

Простота и доступность. Интерфейс бота интуитивно понятен, а все шаги четко прописаны.

Оперативность. Данные сразу передаются врачу, а статус больничного обновляется в реальном времени.

Интеграция с другими медицинскими сервисами. В одном инструменте собраны ключевые функции: запись к врачу, информация о диспансеризации и закрытие больничного.

Развитие цифровых медицинских сервисов в ДНР - часть федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Цель - сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для каждого жителя Республики.

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