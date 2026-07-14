Знает специфику логистики Донбасса: Финалист конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев стал замминистра транспорта ДНР

Финалист кадрового конкурса Антон Ботнарев назначен на должность заместителя министра транспорта ДНР. Фото: «Донбасс. СВОи Герои»

В Донецкой Народной Республике новое кадровое назначение: финалист конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев стал заместителем министра транспорта ДНР. Это не просто карьерный шаг, а продолжение большого пути человека, который многие годы своей жизни посвятил железной дороге.

Он прошел путь от простого электромеханика до руководящих должностей. С 2015 года Ботнарев работал в Министерстве транспорта ДНР, где занимался отраслевой политикой, правовым обеспечением и развитием железнодорожного транспорта. В 2022 году он был призван на военную службу и выполнял боевые задачи в зоне СВО в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2024 году получил тяжелое ранение, но его вклад в общее дело был отмечен высокими наградами - в их числе Георгиевский крест IV степени, медаль «За освобождение Авдеевки» и другие.

Вернувшись к мирной жизни, Ботнарев продолжил заниматься тем, что знает лучше всего, - развитием транспортной системы. Участие в конкурсе «Донбасс. СВОи Герои» позволило ему пройти профессиональную переподготовку, поработать с наставниками и прокачать управленческие навыки. В ходе стажировки он участвовал в разработке важных проектов - в частности, по организации прямого железнодорожного сообщения ДНР с другими субъектами РФ и развитию пригородной транспортной сети.

- Я родился на Донбассе, и главным принципом моей жизни всегда было служение родному краю, - говорит Антон Юрьевич.

Теперь, на посту замминистра, он планирует сосредоточиться на развитии транспортной инфраструктуры ДНР, совершенствовании железнодорожных маршрутов и создании условий для устойчивого роста отрасли.

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко выразил уверенность в том, что опыт и компетенции Ботнарева помогут ему реализовать поставленные цели.

- Профессиональный путь Антона Юрьевича неразрывно связан с железной дорогой. До 2022 года он уже возглавлял профильное направление, глубоко знал специфику логистики Донбасса. Участие в конкурсе «Донбасс. СВОи Герои» стало для него возможностью вывести свои управленческие компетенции на новый уровень, - заявил глава ведомства.

Напомним, что кадровый конкурс «Донбасс. СВОи Герои» реализуется по поручению Главы ДНР и направлен на формирование управленческого корпуса из числа участников СВО с высоким профессиональным потенциалом и лидерскими качествами.

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