Снижение аварийности и масштабное обновление инфраструктуры: Дороги в ДНР становятся безопаснее

В Республике показатели аварийности на дорогах за полгода упали более чем на треть. Фото: Минтранс ДНР

На улицах ДНР становится больше дорожных знаков, обновляется разметка, появляется освещение и ремонтируются дороги. Как заявил министр транспорта Республики Александр Бондаренко, это не просто благоустройство, а конкретные меры по защите жизни и здоровья граждан.

На очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством главы Правительства ДНР Андрея Черткова, были подведены промежуточные итоги за первое полугодие 2026 года. Министр транспорта сообщил: на участках, обслуживаемых «Службой автомобильных дорог Донбасса», аварийность снизилась более чем на 30%.

В ДНР прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Фото: ТГ/Бондаренко

Это подтверждает эффективность комплекса мер, реализуемых в регионе.

Масштабы инфраструктурных работ впечатляют: за шесть месяцев в Республике установили и заменили свыше 6 тысяч дорожных знаков, нанесли более 3,5 тысяч квадратных метров разметки, ведется обустройство 74 километров линий наружного освещения. Кроме того, завершен ремонт межмуниципальных дорог общей протяженностью более 100 километров.

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, в первую очередь - вблизи школ и детских садов. Там устанавливают технические средства организации движения, чтобы минимизировать риски для детей.

Уже началась подготовка к зиме: заготовлены 20% противогололедных материалов, проверяется спецтехника. Диспетчерская служба готовится к работе в круглосуточном режиме - чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации на дорогах.

Отдельный упор делается на трассе Р-280 «Новороссия». Совместно с УПРДОР «Тамань» прорабатывается устройство переходно-скоростной полосы у Новоазовска - это повысит безопасность на одном из напряженных участков.

В ДНР синхронизировали дальнейшие планы по обеспечению безопасности на дорогах. Фото: ТГ/Бондаренко

Работа идет в тесной связке с партийным проектом «Безопасные дороги», который помогает системно улучшать состояние дорожной сети.

- Каждый установленный знак, каждый метр нового асфальта и освещение вблизи школ - это сохраненные жизни наших граждан, - подчеркнул министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Участники заседания определили четкие направления, по которым будут усиливать и масштабировать работу. Фото: ТГ/Бондаренко

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