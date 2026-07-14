Игнорирование требований законодательства влечет за собой серьезные последствия. Фото: Минтранс ДНР

Питбайки в ДНР - популярный спортинвентарь среди любителей мотоспорта и активного отдыха. Однако важно понимать: несмотря на внешнее сходство с мотоциклом, питбайк не является транспортным средством в правовом смысле. Это напрямую влияет на то, где на нем разрешено передвигаться, а где - категорически запрещено. Разъяснения по этому вопросу дали в Министерстве транспорта ДНР.

Выезд на питбайке на любые дороги, открытые для общего движения, является нарушением. Фото: МВД по ДНР

Почему питбайк не считается транспортным средством

В соответствии с действующими нормами закона питбайк классифицируется как спортивный инвентарь, а не как транспортное средство. На это есть несколько причин.

Отсутствие необходимого оборудования: у питбайков нет фар, поворотников, зеркал заднего вида и стоп-сигналов - элементов, без которых участие в дорожном движении невозможно.

Нет правового статуса ТС: питбайки не подлежат регистрации в ГИБДД, на них не оформляют паспорт транспортного средства (ПТС) и не выдают госномера.

Назначение техники: питбайк изначально спроектирован для езды по бездорожью и использования на специализированных трассах, а не для передвижения по дорогам общего пользования.

Именно поэтому выезд на питбайке на любые дороги, открытые для общего движения, является нарушением.

Где разрешено ездить на питбайке

Минтранс ДНР четко обозначил перечень территорий, где использование питбайков допустимо при соблюдении установленных правил:

- специализированные мототрассы и кроссовые треки - это основное и самое безопасное место для катания: трассы спроектированы с учетом особенностей мототехники и обеспечивают необходимый уровень безопасности;

- закрытые спортивные площадки - на таких объектах можно тренироваться и оттачивать навыки управления питбайком в контролируемых условиях;

- частная территория - только с разрешения собственника. Если вы планируете кататься на участке, принадлежащем другому лицу, обязательно получите письменное или устное согласие владельца;

- специально оборудованные места для мотоспорта - к ним относятся площадки, где созданы условия для безопасного катания и проведения тренировок.

- эндуро-парки. Такие парки ориентированы на любителей внедорожной езды и предлагают маршруты разной сложности;

- бездорожье, леса и поля. Эти территории подходят для катания при условии, что они не относятся к охраняемым природным зонам и не являются частной собственностью.

Где категорически запрещено ездить на питбайке

Чтобы избежать административной ответственности, важно знать список территорий, на которых использование питбайков недопустимо:

- дороги общего пользования - сюда входят автомобильные, городские, сельские и межпоселковые дороги - любые трассы, открытые для движения транспорта;

- дворы и жилые зоны. Даже если кажется, что во дворе нет интенсивного движения, это все равно считается нарушением;

- тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки - эти пространства предназначены исключительно для пешеходов и велосипедистов.

- парки, скверы и другие общественные территории - такие места предназначены для отдыха граждан, а не для езды на мототехнике;

- пляжи и береговые линии водоемов - катание в этих зонах запрещено из соображений безопасности и охраны окружающей среды.

Что считается дорогой общего пользования

Для понимания масштаба ограничений важно четко представлять, какие именно территории попадают под это определение:

- автомобильные дороги;

- городские улицы;

- сельские дороги;

- межпоселковые дороги.

Все эти дороги, открытые для общего движения, автоматически закрыты для питбайков.

Последствия нарушения правил

Игнорирование требований законодательства влечет за собой серьезные последствия.

Административная ответственность. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Эвакуация техники на штрафстоянку. Питбайк изымают и помещают на специализированную стоянку до урегулирования ситуации.

Ответственность родителей или законных представителей. Если за рулем питбайка находился несовершеннолетний, к ответственности привлекут его родителей или опекунов.

Практические советы для владельцев питбайков

Уточняйте статус территории. Перед поездкой убедитесь, что выбранное место действительно разрешено для катания на питбайках.

Соблюдайте правила безопасности. Используйте защитную экипировку: шлем, перчатки, наколенники и мотоботы.

Получайте разрешение на частной территории. Даже если участок кажется заброшенным, он может иметь владельца - лучше заранее согласовать катание.

Следите за обновлениями законодательства. Правила могут меняться, поэтому полезно периодически проверять актуальные разъяснения Минтранса ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Речь идет о сохранении жизней ребят»: Власти готовят запрет на питбайки в ДНР

Запрет на питбайки в ДНР поможет остановить детский экстрим на дорогах (подробнее)