Новый уровень диагностики: Как в Макеевке совершенствуют уровень оказания экстренной и плановой медицинской помощи

Сегодня городская клиническая больница № 1 Макеевки - это не просто лечебное учреждение, а динамично развивающийся медицинский центр. Фото: Минздрав ДНР

Городская клиническая больница № 1 в Макеевке уверенно укрепляет свои позиции как крупный многопрофильный центр, где оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям не только самого города, но и прилегающих районов. Численность прикрепленного населения здесь превышает 300 тысяч человек, а ежедневная нагрузка на стационар достигает 150 пациентов. По данным Минздрава Республики, только за 2025 год лечение в больнице прошли более 18 тысяч человек.

Одним из главных направлений в стратегии развития больницы стал сосудистый профиль. С 2024 года на ее базе функционирует Региональный сосудистый центр. Важным этапом модернизации стало введение в декабре 2025 года в эксплуатацию ангиографического комплекса Philips Azurion 3M. Уже за первые месяцы 2026 года на нем было выполнено свыше 800 вмешательств для пациентов с патологиями сосудов головы, сердца и конечностей.

Сегодня городская клиническая больница № 1 Макеевки - это не просто лечебное учреждение, а динамично развивающийся медицинский центр. Фото: Минздрав ДНР

Серьезный рывок сделан и в области лучевой диагностики. В мае 2025 года начал работу кабинет МРТ в составе Центра лучевой диагностики: для 1,5Т высокопольного томографа специально построили отдельное модульное здание, соединенное переходом с основным корпусом больницы.

Статистика обследований наглядно отражает возросшие возможности центра: с мая 2025 года здесь провели 2 603 МРТ-исследования, за весь 2025 год - свыше 18 642 КТ и 59 909 УЗИ. Парк ультразвуковой диагностики пополнился аппаратами экспертного класса, включая портативные устройства для реанимации и приемного отделения.

Сегодня городская клиническая больница № 1 Макеевки - это не просто лечебное учреждение, а динамично развивающийся медицинский центр. Фото: Минздрав ДНР

Не менее важным направлением стала медицинская реабилитация. Отделение на 60 коек, открытое в 2024 году, работает в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря современному оснащению в 2025 году здесь смогли помочь более чем 1 360 пациентам.

Сегодня городская клиническая больница № 1 Макеевки - это не просто лечебное учреждение, а динамично развивающийся медицинский центр. Фото: Минздрав ДНР

Развитие больницы невозможно без квалифицированных кадров. Штат учреждения за последнее время увеличился с 801 до 887 сотрудников. Врачи регулярно проходят стажировки в ведущих федеральных центрах - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.

Сегодня городская клиническая больница № 1 Макеевки - это не просто лечебное учреждение, а динамично развивающийся медицинский центр, где сочетаются высокие технологии, системный подход к диагностике и лечению, а также внимание к подготовке специалистов.

- Впереди - новые операции, новые технологии и новые спасенные жизни, - отметили в Минздраве ДНР.

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