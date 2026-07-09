Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Хотите узнать, в каком состоянии находятся ваше сердце, сосуды и другие системы организма? Каждый взрослый может бесплатно пройти комплексное обследование - такую услугу оказывают Центры здоровья в ДНР. Они работают в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- В нашей Республике работают шесть центров здоровья для взрослых на базах городских больниц, - заявили в ведомстве.
Что можно получить при посещении Центра здоровья?
Быструю и информативную диагностику. В рамках скрининга медики проверят работу сердца и сосудов, измерят уровень кислорода в крови и проведут другие базовые обследования, которые помогут оценить общее состояние вашего организма.
Персональные рекомендации. Специалисты подскажут, как скорректировать питание и подобрать физическую активность с учетом ваших личных показателей и самочувствия.
Поддержку в отказе от вредных привычек. Если вы приняли решение отказаться от курения, снизить употребление алкоголя или минимизировать влияние других факторов, негативно сказывающихся на здоровье, врачи помогут составить план действий и дадут практические советы.
Для прохождения комплексного обследования в Центрах здоровья ДНР необходимы всего три документа:
- паспорт;
- СНИЛС;
- полис ОМС.
Сама диагностика проводится полностью бесплатно.
Если вы хотите пройти бесплатное комплексное обследование, то можете обратиться в один из Центров здоровья по следующим адресам:
Донецк: ГБУ ДНР «Центральная городская клиническая больница № 3 г. Донецка», ул. Овнатаняна, 16.
Харцызск: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Харцызска», ул. Краснознаменская, д. 164.
Новоазовск: ГБУ ДНР «Новоазовская центральная районная больница», ул. Кирова, 178.
Енакиево: ГБУ ДНР «Городская больница № 2 г. Енакиево», ул. 60 лет СССР, 37.
Докучаевск: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Докучаевска», ул. Комсомольская, 36.
Кировское: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Кировское», ул. Шахтерская, д. 46.
Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, запишитесь на обследование уже сегодня - это простой и доступный шаг к активному и продолжительному долголетию.
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