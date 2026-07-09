Жители ДНР могут бесплатно пройти комплексную проверку организма в одном из шести Центров здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хотите узнать, в каком состоянии находятся ваше сердце, сосуды и другие системы организма? Каждый взрослый может бесплатно пройти комплексное обследование - такую услугу оказывают Центры здоровья в ДНР. Они работают в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- В нашей Республике работают шесть центров здоровья для взрослых на базах городских больниц, - заявили в ведомстве.

Какие услуги оказывают

Что можно получить при посещении Центра здоровья?

Быструю и информативную диагностику. В рамках скрининга медики проверят работу сердца и сосудов, измерят уровень кислорода в крови и проведут другие базовые обследования, которые помогут оценить общее состояние вашего организма.

Персональные рекомендации. Специалисты подскажут, как скорректировать питание и подобрать физическую активность с учетом ваших личных показателей и самочувствия.

Поддержку в отказе от вредных привычек. Если вы приняли решение отказаться от курения, снизить употребление алкоголя или минимизировать влияние других факторов, негативно сказывающихся на здоровье, врачи помогут составить план действий и дадут практические советы.

Документы для бесплатного обследования

Для прохождения комплексного обследования в Центрах здоровья ДНР необходимы всего три документа:

- паспорт;

- СНИЛС;

- полис ОМС.

Сама диагностика проводится полностью бесплатно.

Адреса Центров здоровья в ДНР

Если вы хотите пройти бесплатное комплексное обследование, то можете обратиться в один из Центров здоровья по следующим адресам:

Донецк: ГБУ ДНР «Центральная городская клиническая больница № 3 г. Донецка», ул. Овнатаняна, 16.

Харцызск: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Харцызска», ул. Краснознаменская, д. 164.

Новоазовск: ГБУ ДНР «Новоазовская центральная районная больница», ул. Кирова, 178.

Енакиево: ГБУ ДНР «Городская больница № 2 г. Енакиево», ул. 60 лет СССР, 37.

Докучаевск: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Докучаевска», ул. Комсомольская, 36.

Кировское: ГБУ ДНР «Центральная городская больница г. Кировское», ул. Шахтерская, д. 46.

Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, запишитесь на обследование уже сегодня - это простой и доступный шаг к активному и продолжительному долголетию.

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