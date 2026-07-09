Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, бойцы группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Щурово.

В Красном Лимане российские военные из 25-й армии завершают поиск и уничтожение украинских боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Штурмовики 67-й мотострелковой дивизии западнее Красного Лимана захватили два опорных пункта противника.

В ходе боев были уничтожены до 15 украинских солдат, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления БПЛА.

Общие потери противника в полосе «Запада» составили свыше 220 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и британский ЗРК Rapid Ranger.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю после ударов по позициям ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки.

Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, 21 автомобиль, боевую машину РСЗО «Град» и два артиллерийских орудия.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение, нанеся удары по силам ВСУ в районах Доброполья, Новофедоровки, Шиловки, Сергеевки и Красноярского.

Потери украинских вооруженных формирований превысили 360 военнослужащих; также были уничтожены три бронемашины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм САУ Paladin, и две станции РЭБ.

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