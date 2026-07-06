В ДНР стараются сделать спорт доступным для каждого защитника. Фото: ТГ/Швец

В Донецкой Народной Республике провели Спартакиаду для ветеранов боевых действий. Мероприятие организовали совместно с Республиканским центром адаптивной физической культуры и спорта, филиалом фонда «Защитники Отечества» по ДНР и Народным фронтом. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Программа включала в себя состязания по настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и армспорту. В соревнованиях участвовали ветераны боевых действий, в том числе те, кто получил тяжелые ранения и имеет инвалидность.

В ДНР провели Спартакиаду, приуроченную ко Дню ветеранов боевых действий t.me/shvets_180

В ДНР стараются сделать спорт доступным для каждого защитника. Фото: ТГ/Швец

Глава Минспорта ДНР отметил стойкость и целеустремленность участников.

- Глядя на их азарт, силу духа и стремление к победе, понимаешь - это настоящие воины. Они не побоялись встать на защиту Родины и даже после фронта продолжают доказывать, что возможности человека безграничны, - подчеркнул министр.

В ДНР стараются сделать спорт доступным для каждого защитника. Фото: ТГ/Швец

Он также обозначил стратегическую задачу ведомства: сделать спорт доступным для каждого защитника. По словам Швеца, путь от поля боя к мирной жизни должен пролегать в том числе через спортзал. Для этого в каждом городе и районе Республики необходимо обеспечить работу специалиста по адаптивной физической культуре и спорту - человека, который поможет ветеранам пройти реабилитацию и вновь поверить в себя.

В ДНР стараются сделать спорт доступным для каждого защитника. Фото: ТГ/Швец

- Совместно с Республиканским центром и муниципалитетами мы предметно работаем над решением этой задачи, - заявил министр.

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