«Этот день стал важнейшей вехой в жизни епархии»: В Донецке прошла первая церемония посвящения в сестры милосердия

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

В истории Донецкой епархии открылась новая страница: 5 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир впервые совершил чин посвящения сестер милосердия. По окончании Божественной литургии архипастырь благословил каждую сестру на дальнейшее служение и пожелал им сил в непростом, но важном деле помощи людям.

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

Как подчеркнули в пресс-службе Донецкой епархии, этот день стал важнейшей вехой для Донецкого сестричества милосердия и всей церковной общины.

- Посвящение сестер - не просто торжественная церемония, но принятие высокой ответственности за служение Богу и людям. Быть сестрой милосердия означает ежедневно свидетельствовать о христианской любви не словами, а делами: поддерживать страждущих, утешать скорбящих, заботиться о больных и быть рядом с теми, кто особенно нуждается в помощи, - отметили в епархии.

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

Донецкое сестричество милосердия было создано в феврале 2025 года. Уже 17 февраля при поддержке главного врача Больницы Святителя Алексия (Москва) А.Ю. Зарова в Донецке открыли первый учебный класс. Преподаватели учебного центра больницы регулярно приезжали сюда, чтобы вести обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

За это время было проведено восемь курсов подготовки - десятки добровольцев не только получили дипломы, но и освоили нужные компетенции: научились грамотно ухаживать за больными и оказывать им психологическую поддержку. С апреля 2025 года сестры начали помогать пациентам в городской больнице №6 Донецка, а весной 2026 года и в городской клинической больнице №16.

В ДНР впервые прошло посвящение сестер милосердия, призванных оказывать помощь нуждающимся. Фото: Донецкая епархия

Возглавляет деятельность сестричества протоиерей Алексий Быстров. Благодаря его руководству добровольческое направление активно развивается: растет благотворительная деятельность, появляются новые направления служения и продолжается подготовка новых сестер милосердия.

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