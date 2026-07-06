«Этот день стал важнейшей вехой в жизни епархии»: В Донецке прошла первая церемония посвящения в сестры милосердия

В истории Донецкой епархии открылась новая страница: 5 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир впервые совершил чин посвящения сестер милосердия. По окончании Божественной литургии архипастырь благословил каждую сестру на дальнейшее служение и пожелал им сил в непростом, но важном деле помощи людям.
Как подчеркнули в пресс-службе Донецкой епархии, этот день стал важнейшей вехой для Донецкого сестричества милосердия и всей церковной общины.
- Посвящение сестер - не просто торжественная церемония, но принятие высокой ответственности за служение Богу и людям. Быть сестрой милосердия означает ежедневно свидетельствовать о христианской любви не словами, а делами: поддерживать страждущих, утешать скорбящих, заботиться о больных и быть рядом с теми, кто особенно нуждается в помощи, - отметили в епархии.
Донецкое сестричество милосердия было создано в феврале 2025 года. Уже 17 февраля при поддержке главного врача Больницы Святителя Алексия (Москва) А.Ю. Зарова в Донецке открыли первый учебный класс. Преподаватели учебного центра больницы регулярно приезжали сюда, чтобы вести обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
За это время было проведено восемь курсов подготовки - десятки добровольцев не только получили дипломы, но и освоили нужные компетенции: научились грамотно ухаживать за больными и оказывать им психологическую поддержку. С апреля 2025 года сестры начали помогать пациентам в городской больнице №6 Донецка, а весной 2026 года и в городской клинической больнице №16.
Возглавляет деятельность сестричества протоиерей Алексий Быстров. Благодаря его руководству добровольческое направление активно развивается: растет благотворительная деятельность, появляются новые направления служения и продолжается подготовка новых сестер милосердия.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке наградили семьи, прожившие в браке более 20 лет
Пары, прожившие в браке долгие годы, поздравили с предстоящим Днем семьи, любви и верности (подробнее)