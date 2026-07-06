Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево: Как ветеран СВО из ДНР Сергей Сивицкий преодолевает последствия контузии

Сергей Сивицкий - один из шести ветеранов, которых недавно обеспечили качественными слуховыми аппаратами. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Сергей Сивицкий - яркий представитель поколения донбасских тружеников, которые в переломный момент истории встали на защиту своей Родины. Уроженец Харцызска, он долгие годы посвятил шахтерскому делу, работая инженером горного оборудования и внося вклад в угольную промышленность Донбасса. Однако, когда в 2014 году его родной край оказался в эпицентре вооруженного конфликта, Сергей не смог остаться в стороне.

В ноябре того же года он вступил в ряды народного ополчения. Его боевой путь оказался непростым: он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в обороне Иловайска и Дебальцево - в тех самых горячих точках, где разворачивались одни из самых напряженных эпизодов боевого противостояния.

В декабре 2014 года при выполнении боевой задачи Сергей получил тяжелую контузию. Последствия оказались серьезными: он практически полностью лишился слуха. Из-за значительного ухудшения состояния здоровья уже в 2015 году ему пришлось оставить службу.

Годы шли, а проблема со слухом оставалась одной из главных трудностей, осложнявших повседневную жизнь. О филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР Сергей узнал от сослуживцев. Обращение в харцызское отделение стало поворотным моментом: социальный координатор оперативно помогла Сергею в оформлении необходимых документов, подтверждающих участие в боевых действиях, и присвоении статуса ветерана.

Следующим шагом стала работа над восстановлением слуха. Ветерана направили на углубленное обследование к специалистам-сурдологам. После комплексной диагностики врачи пришли к выводу: для возвращения к полноценной жизни Сергею необходим современный слуховой аппарат.

Сергей Сивицкий - один из шести ветеранов, которых недавно обеспечили качественными слуховыми аппаратами. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Благодаря сотрудничеству фонда «Защитники Отечества» и Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии эту возможность Сергею предоставили. Он - один из шести ветеранов, которые состоят на сопровождении в региональном филиале фонда и кого недавно обеспечили качественными слуховыми аппаратами.

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