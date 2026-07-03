Ансамбль «Донбасс» принял участие в неделе театрального искусства в Ярославле

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики стал одним из ярких участников недели театрального искусства в Ярославле. Центральные улицы, площади и сцены города на время превратились в единое арт-пространство, объединившее традиции и современное прочтение народного искусства.

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Кульминацией программы стал концерт, состоявшийся 1 июля на Советской площади. Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

На одной сцене выступили ведущие коллективы страны: Государственный ансамбль «Русская песня», фольклорный ансамбль «Славяне», фолк-рок группа «После 11», а также солисты Иван Замотаев, Евгений Гор, Анна Кузьмищева, Полина Пивоварова и Олит Тевлянаут. Вместе с ними свое творчество представили зрителям этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Мордовии и Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н.В. Кубаря» из Краснодара.

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Выступление ансамбля «Донбасс» стало не просто украшением концерта, а настоящим культурным посланием: через свои песни и танцы коллектив передал самобытность и силу традиций родного края. Для донецких артистов это - возможность показать, как бережно сохраняется наследие региона и как оно органично вписывается в общую палитру многонациональной культуры России.

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

По словам автора и художественного руководителя фестиваля «Песни России» Надежды Бабкиной, главная миссия проекта - способствовать сплочению людей.

- Мы каждый год ездим по разным регионам России, встречаемся с людьми разных вероисповеданий. Задача фестиваля - работать с народом, чтобы сплочение было и соборность была, - отметила она.

Мероприятие прошло в рамках ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Фото: t.me/ans_donbass

Масштаб проекта также подчеркнул директор фестиваля Сергей Рябов: сейчас в команде трудятся 128 человек, из них 101 - это артисты, которые представляют коллективы из разных уголков страны.

- Ни один фестиваль не может похвастаться тем, что дает порядка 40 мероприятий за месяц, из которых 30 концертов, - заявил Рябов.

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