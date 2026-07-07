Их телефоны кем-то аккуратно сложены на камни: две 13-летние девочки исчезли у реки при очень загадочных обстоятельствах

Совершенно не похоже, что девочки собирались купаться. Фото: КП-Красноярск

В Кызыле спасатели, полицейские и добровольцы прочесывают берега Енисея в поисках двух тринадцатилетних подруг – Амины и Айланы. Девочки вышли из дома 1 июля и словно растворились в воздухе. Их мобильные телефоны наутро обнаружили на камнях у дамбы. А чуть позже в воде нашелся плавающий детский сандалик. Родители опознали его: обувь принадлежит одной из пропавших.

«ОБЕ ИЗ ХОРОШИХ СЕМЕЙ»

Амина и Айлана живут в частных домах по соседству – на Буренской и Листвянке. В тот вечер, около шести, когда тридцатиградусная жара наконец пошла на спад, подруги отправились гулять. Обычный летний день, ничто не предвещало беды.

«Семьи у девочек полноценные, на учете никто не состоит. Сейчас родители сами участвуют в поисках, в ужасе, на нервах. Ждут хоть какой-то весточки», - рассказал инсайдер «КП-Красноярск».

Но добрых весточек нет. Только найденные аккуратно сложенные гаджеты и пустой берег.

СТРАННАЯ НАХОДКА

Телефоны нашли прямо на камнях у дамбы – примерно в том месте, где Енисей особенно опасен. Эксперты сразу заметили необычную деталь: смартфоны лежали чисто, словно их намеренно разместили на камнях, а не обронили в спешке. Ни песка, ни грязи, никаких следов падения или борьбы поблизости.

«Просто положены на каменную поверхность. И все. Рядом – ни крови, ни вещей, ничего, что указывало бы на преступление», - повторяет источник.

Но тогда возникает главный вопрос: если девочки не раздевались и не планировали купаться (на месте нет пологого захода в воду), зачем они вообще пришли к дамбе?

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБРЫВ

Место, где пропали школьницы, местные жители называют «некупабельным». Здесь нет привычного пляжа – одни валуны, а за ними резкий обрыв. Глубина – сразу пять метров. Вода мутная, ледяная, течение несет так, что не за что уцепиться. Один неверный шаг, и тебя сносит в считаные секунды. Даже самые маленькие поймут, что здесь купаться нельзя. Это очень странное место для этого, поэтому и версия с тем, что девочки самостоятельно решили окунуться, кажется подозрительной.

Местные утверждают, что в это лето Енисей особенно опасен, так как из-за аномального тепла и таяния снегов в горах уровень воды подскочил до критических отметок. Реку изменило до неузнаваемости – она стала бурной, непредсказуемой и практически не прощающей ошибок.

ВЕРСИИ

Оперативники рассматривают несколько сценариев. Самый правдоподобный, по словам источника, – роковая случайность.

«Дети могли подойти к воде по привычке, ведь одна живет через дорогу. Прыгали по камням, брызгались… Одна поскользнулась, упала в реку, вторая бросилась на помощь. Но против течения не устоять», - говорит источник.

Однако это все еще гипотеза. Загадок и нестыковок как-то слишком много, чтобы все списать на банальный несчастный случай. Нельзя исключать, что замешан в исчезновении кто-то третий.

Всего в нескольких сотнях метров от дамбы, вдоль Енисея, есть нормальное мелководье – небольшой пляжик, где традиционно отдыхают и дети, и взрослые. Но Амина и Айлана почему-то выбрали опасный, каменистый участок, где никогда никого не бывает. Зачем они туда пошли? Это и есть главный вопрос, на который пока нет ответа.

САНДАЛИК

Вечером 2 июля у поисковиков появилась зацепка: в воде, примерно в 400–500 метрах от дамбы, нашли детский сандалик. Родители сразу идентифицировали его – он принадлежит одной из девочек. Эта находка говорит о том, что они были в обуви, и вещи на берегу не оставляли, раздеваться не собирались. Скорее всего, просто стояли у воды, играли… И вдруг что-то произошло. Но что?

По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. На месте работает следственная группа, к поискам подключены все оперативные службы.

«Поисковые мероприятия не прекращаются ни на час», - подтвердила Алла Нурсат, старший помощник руководителя СУ СК по Туве.

Родные, волонтеры и просто неравнодушные жители Кызыла продолжают надеяться. Несмотря на холодную воду, опасное течение и мрачные находки. Потому что, пока девочки не найдены, остается место для чуда.

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