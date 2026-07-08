Поиски пропавшего молодого парня завершены трагически: это стало большим ударом для его мамы

Иван ушел на рыбалку и не вернулся. Фото: КП-Самара

В конце июня молодой житель Самарской области отправился на рыбалку в окрестности Жигулевска и загадочно пропал. Спустя двое суток тело 22-летнего Ивана подняли со дна Волги водолазы, а в социальных сетях появились тревожные сообщения, в которые никто не хотел верить.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Как сообщает «КП-Самара», вечером 27 июня имя Ивана появилось в ориентировках поискового отряда «ЛизаАлерт». Его в последний раз зафиксировали в поселке Яблоневый овраг – живописном, но опасном месте на берегу Волги. Парень вышел из дома днем, планировал провести время у воды. Предположительно, собирался порыбачить. Пока не очень понятно, был он один или с друзьями.

Вечером внезапно парень перестал выходить на связь. Родные забеспокоились. Постепенно стало совсем тревожно, и тогда обратились к волонтерам-поисковикам. Время шло, к поискам подключились не только опытные добровольцы, но и простые жители, которые оставляли в комментариях свои версии, зацепки и воспоминания о том, как видели его в тот день.

Один из очевидцев позже рассказал, что Иван подходил к компании отдыхающих, которые уже расположились на пляже. Он вежливо поинтересовался, купались ли они, и задал вопрос, который тогда казался невинным, а теперь звучит пророчески: «Вода теплая?». Ему ответили, что вода холодная, даже ледяная. Его очень хорошо запомнили и не рекомендовали купаться, так как в июне Волга еще не прогревается настолько, чтобы плавать без риска.

Судя по всему, парень не придал этой рекомендации значения либо решил рискнуть.

ТЕЛО НАШЛИ СПАСАТЕЛИ

Спасательная операция спасателей началась 29 июня. Три водолаза из поисково-спасательного отряда Тольятти прибыли в район Жигулевска ранним утром и в 09:05 приступили к обследованию дна реки. Работа велась методично и предельно осторожно. К сожалению, быстро стало понятно, что произошла трагедия. Тело Ивана лежало на глубине четырех метров. Водолазы подняли его на поверхность и доставили на береговую линию, где медикам осталось только констатировать смерть.

В пресс-службе ПСС Самарской области позже официально подтвердили этот факт, но не стали строить предположений о точных причинах произошедшего. Остается открытым вопрос: что стало решающим фактором – резкий перепад температуры, судорога, потеря ориентации в воде или что-то иное.

ГОРЕ ДЛЯ МАТЕРИ

Произошедшее стало большим ударом для матери Ивана. В своем аккаунте она написала немногословно, но с такой болью, что слова разошлись по сети мгновенно: «Мой сын погиб. Приходите попрощаться с моим Ванькой».

Церемония прощания назначили на 1 июля в одном из похоронных домов города. Туда пришли не только родственники и друзья, но и многие из тех, кто помогал в поисках, - так город прощался со своим молодым земляком.

У Ивана остались двое младших братьев, для которых он был примером и опорой. Теперь им предстоит расти без старшего.

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