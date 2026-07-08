Инвестиций будет больше: В ДНР расширили возможности для реализации инвестиционных проектов

Вице-премьер Кирилл Макаров рассказал о привлечении инвесторов в ДНР. Фото: Правительство ДНР

Это позволит привлечь больше инвестиций в экономику региона, поддержать реализацию новых проектов и создать дополнительные возможности для развития бизнеса. В правительстве Республики рассказали, что конкретно изменится благодаря внесенным в закон изменениям:

- Для инвестиционных проектов в сфере туризма и туристической инфраструктуры минимальный объем капитальных вложений для получения земельного участка без торгов снижен до 50 миллионов рублей;

- Для проектов в сфере легкой промышленности, мебельного производства, а также производства бумаги и бумажных изделий установлен порог в 30 миллионов рублей;

- Для проектов в сфере информационных технологий, разработки программного обеспечения, научных исследований и разработок минимальный объем инвестиций составит всего 1 миллион рублей;

Вице-премьер Кирилл Макаров отметил, что закон делает инвестиционные механизмы более гибкими для разных отраслей экономики.

- Теперь требования к объему вложений будут зависеть от специфики проекта. Такой подход позволит привлекать инвесторов не только в крупную промышленность, но и в направления, которые формируют современную экономику, создают рабочие места и обеспечивают развитие территорий, - говорит Макаров. - По сути, речь идет о точечной настройке инвестиционной политики под реальные потребности бизнеса в регионе. Чем больше качественных проектов смогут получить поддержку, тем быстрее будут появляться новые производства, объекты туризма, технологические компании и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Агропромышленному комплексу (АПК) депутаты уделили отдельное внимание. Документ предусматривает дополнительные механизмы поддержки проектов по строительству, модернизации и восстановлению объектов АПК, а также инфраструктуры хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что за три года при сопровождении Корпорации развития Донбасса в экономику ДНР было привлечено более 27 миллиардов рублей инвестиций.

- Достигнутый результат не отменяет необходимости дальнейшей настройки. Остаются отдельные вопросы нормативного регулирования инвестиционной деятельности, которые требуют актуализации под текущий объем проектов. Одновременно необходимо совершенствовать механизмы сопровождения инвесторов и работу по принципу «единого окна», сокращая количество процедур и сроки принятия решений, - сказал Кирилл Макаров.

По словам вице-премьера ДНР, рост инвестиционной активности опережает обновление отдельных административных процедур, что является естественным вызовом для развивающейся системы. Также зампред правительства выразил уверенность, что все необходимые корректировки могут быть внесены в короткие сроки.