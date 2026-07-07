В ДНР стартовала приемная кампания в вузы и колледжи: что нужно знать

Для выпускников открыты двери 18 университетов ДНР. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

В ДНР стартовала приемная кампания в вузы и колледжи на 2026-2027 учебный год. Подать документы можно через портал Госуслуг, лично в приемной комиссии или по почте.

- В прошлом году по всей стране через Госуслуги поступило более 1,1 миллиона заявлений, - рассказали в Минцифры ДНР. - Цифровые сервисы «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» предлагают абитуриентам полный набор инструментов: профориентацию, подбор учебного заведения, контроль сроков и дат вступительных экзаменов, а также заключение договора с использованием электронной подписи «Госключ».

В ДНР прием на обучение ведут 18 вузов. 17 из них – федерального подчинения и один – частной формы собственности. Ожидается, что в период вступительной кампании на обучение в вузы региона будет зачислено порядка 18 тысяч человек.

- Вузам выделено более 9600 бюджетных мест, без учета образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, - рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования и науки региона.

В учреждения среднего профессионального образования, а их в Республике более 90, планируют принять порядка девяти тысяч первокурсников.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ И ПРИКАЗОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ВУЗ ЗАВИСЯТ ОТ ВЫБРАННОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

Бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование

20 июня - начало приема документов. Абитуриент может подать заявление на поступление в вуз, не дожидаясь получения документов об образовании

Завершение приема документов:

не ранее 10 июля и не позднее 20 июля - для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно

25 июля - для поступающих без прохождения вступительных испытаний

27 июля - публикация конкурсных списков на бюджетные места на основном этапе

1 августа, 12:00 - окончание приема согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления

3 августа - публикация приказов о зачислении для поступающих с приоритетным правом зачисления

5 августа, 12:00 - окончание приема согласий на основном этапе зачисления

7 августа - публикация приказов о зачислении на основном этапе

Магистратура и специализированное высшее образование

20 июня - начало приема документов на основном этапе зачисления

Не позднее 20 августа - окончание приема документов на основном этапе зачисления

24 августа, 12:00 - окончание приема согласий на основном этапе зачисления

25 августа - публикация приказов о зачислении

Аспирантура

Даты приема устанавливает вуз. Подробную информацию уточняйте в выбранном вузе

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Шаг 1

Пройдите профориентацию

Сервис (gosuslugi.ru/vuzonline) поможет понять свои интересы, способности и склонности, а также определиться с выбором подходящей профессии

Шаг 2

Выберите, куда поступать

Сервис поможет быстро найти нужный вуз, подобрать специальность по предметам и баллам ЕГЭ, узнать проходные баллы прошлых лет. Данные вашего выбора будут переданы при формировании заявления

Шаг 3

Сформируйте свой цифровой профиль

Запросите в личном кабинете свои данные о документах об образовании, индивидуальных достижениях (ИД), сведения об инвалидности - их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз

Шаг 4

Подайте документы

Заполните заявление, укажите приоритеты зачисления, прикрепите документы, отправьте заявление, запишитесь на дополнительные или внутренние вступительные испытания и отслеживайте запросы от вузов.

Шаг 5

Отслеживайте важное

Отслеживайте расписание и результаты вступительных испытаний.

Шаг 6

Подайте согласие

Это можно сделать сразу после подачи заявления на Госуслугах, лично в приемной комиссии или направив письмо по почте.

Шаг 7

Узнайте результат поступления

Когда вузы выпустят приказы, в личный кабинет на Госуслугах и по электронной почте вам поступит уведомление о зачислении. С этого момента вы - студент!

Если поступаете на целевое обучение, подпишите договор от работодателя - без этого вас не зачислят. Договор поступит в личный кабинет на Госуслугах. Подпишите его «Госключом»

ВАЖНО

Для помощи абитуриентам до 30 июня круглосуточно работает горячая линия 8 (800) 444-51-15. Операторы консультируют по правилам приема, работе портала, целевому набору, квотам для иностранцев, особым условиям для инвалидов, а также по индивидуальным вопросам конкретных вузов - от записи на испытания до заселения в общежития. После завершения кампании линия сохранится как единый справочный канал по вопросам образования и науки.