В ДНР стартовала приемная кампания в вузы и колледжи: что нужно знать

В ДНР стартовала приемная кампания в вузы и колледжи на 2026-2027 учебный год. Подать документы можно через портал Госуслуг, лично в приемной комиссии или по почте.
- В прошлом году по всей стране через Госуслуги поступило более 1,1 миллиона заявлений, - рассказали в Минцифры ДНР. - Цифровые сервисы «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» предлагают абитуриентам полный набор инструментов: профориентацию, подбор учебного заведения, контроль сроков и дат вступительных экзаменов, а также заключение договора с использованием электронной подписи «Госключ».
В ДНР прием на обучение ведут 18 вузов. 17 из них – федерального подчинения и один – частной формы собственности. Ожидается, что в период вступительной кампании на обучение в вузы региона будет зачислено порядка 18 тысяч человек.
- Вузам выделено более 9600 бюджетных мест, без учета образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, - рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования и науки региона.
В учреждения среднего профессионального образования, а их в Республике более 90, планируют принять порядка девяти тысяч первокурсников.
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ И ПРИКАЗОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ВУЗ ЗАВИСЯТ ОТ ВЫБРАННОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
Бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование
20 июня - начало приема документов. Абитуриент может подать заявление на поступление в вуз, не дожидаясь получения документов об образовании
Завершение приема документов:
не ранее 10 июля и не позднее 20 июля - для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
25 июля - для поступающих без прохождения вступительных испытаний
27 июля - публикация конкурсных списков на бюджетные места на основном этапе
1 августа, 12:00 - окончание приема согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления
3 августа - публикация приказов о зачислении для поступающих с приоритетным правом зачисления
5 августа, 12:00 - окончание приема согласий на основном этапе зачисления
7 августа - публикация приказов о зачислении на основном этапе
Магистратура и специализированное высшее образование
20 июня - начало приема документов на основном этапе зачисления
Не позднее 20 августа - окончание приема документов на основном этапе зачисления
24 августа, 12:00 - окончание приема согласий на основном этапе зачисления
25 августа - публикация приказов о зачислении
Аспирантура
Даты приема устанавливает вуз. Подробную информацию уточняйте в выбранном вузе
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Шаг 1
Пройдите профориентацию
Сервис (gosuslugi.ru/vuzonline) поможет понять свои интересы, способности и склонности, а также определиться с выбором подходящей профессии
Шаг 2
Выберите, куда поступать
Сервис поможет быстро найти нужный вуз, подобрать специальность по предметам и баллам ЕГЭ, узнать проходные баллы прошлых лет. Данные вашего выбора будут переданы при формировании заявления
Шаг 3
Сформируйте свой цифровой профиль
Запросите в личном кабинете свои данные о документах об образовании, индивидуальных достижениях (ИД), сведения об инвалидности - их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз
Шаг 4
Подайте документы
Заполните заявление, укажите приоритеты зачисления, прикрепите документы, отправьте заявление, запишитесь на дополнительные или внутренние вступительные испытания и отслеживайте запросы от вузов.
Шаг 5
Отслеживайте важное
Отслеживайте расписание и результаты вступительных испытаний.
Шаг 6
Подайте согласие
Это можно сделать сразу после подачи заявления на Госуслугах, лично в приемной комиссии или направив письмо по почте.
Шаг 7
Узнайте результат поступления
Когда вузы выпустят приказы, в личный кабинет на Госуслугах и по электронной почте вам поступит уведомление о зачислении. С этого момента вы - студент!
Если поступаете на целевое обучение, подпишите договор от работодателя - без этого вас не зачислят. Договор поступит в личный кабинет на Госуслугах. Подпишите его «Госключом»
ВАЖНО
Для помощи абитуриентам до 30 июня круглосуточно работает горячая линия 8 (800) 444-51-15. Операторы консультируют по правилам приема, работе портала, целевому набору, квотам для иностранцев, особым условиям для инвалидов, а также по индивидуальным вопросам конкретных вузов - от записи на испытания до заселения в общежития. После завершения кампании линия сохранится как единый справочный канал по вопросам образования и науки.