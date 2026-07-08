Моя страна – моя Россия: Жители ДНР представили свои проекты на Всероссийском конкурсе

Прием заявок официально завершен и проект переходит в следующую фазу. Фото: РСВ

Размах XXIII сезона впечатляет: со всех регионов нашей страны поступило более 80 тысяч заявок. Свои идеи и уже готовые проекты на суд жюри представили активные граждане, готовые делом доказывать любовь к своей малым родине.

Проекты, подготовленные представителями ДНР, охватывают самые насущные вопросы местной жизни. Среди предложенных инициатив - новые методики в сфере образования, социальные проекты по поддержке нуждающихся, экологические программы, оригинальные культурные стартапы и проекты, направленные на бережное сохранение нашей общей исторической памяти.

Заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что для организаторов принципиально важно не просто собирать интересные идеи, но и давать людям реальные инструменты для их воплощения в жизнь.

- Именно поэтому конкурс уже много лет притягивает неравнодушных граждан, которые искренне хотят развивать свои города и поселки. Мы из года в год видим, как смелые задумки участников перерастают в работающие региональные проекты. А сами авторы за время конкурса приобретают неоценимый опыт, заводят полезные знакомства и получают мощный импульс для личного роста, - сказала Ачкасова.

Впереди - кропотливая работа по экспертной оценке присланных материалов. Каждую идею детально изучат как минимум три независимых специалиста. По результатам этого масштабного аудита будет сформирован список из 300 лучших участников сезона, которые пройдут дальше.

- Мы очень хотим, чтобы участие в нашей программе не ограничивалось получением диплома, а становилось для ребят началом долгого и успешного профессионального пути, - говорит руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков. - Вокруг конкурса уже выросло очень сильное, живое сообщество, где участники, опытные наставники и партнеры помогают друг другу дорабатывать идеи и находить поддержку. Мы постоянно наблюдаем, как локальные проекты, разработанные для конкретных сел или районов, масштабируются и превращаются в эффективные практики федерального уровня.

Для тех, кто сможет войти в число финалистов, конкурс откроет огромные карьерные и образовательные перспективы. Награждение лучших участников во второй возрастной категории, где соревнуются молодые люди от 18 до 35 лет, запланировано на октябрь. Торжественная церемония состоится в Москве, на площадке Национального центра «Россия».

Также победителей и финалистов ждет специальная программа постконкурсного сопровождения. В этом сезоне она пройдет в Ельце, который официально носит статус «Города молодежи» 2026 года. Именно там развернется большой образовательный форум под названием «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».

Кроме того, триумфаторы конкурса получат весомые практические призы. В их числе - стажировки в акционерной финансовой корпорации «Система», денежные премии и подарки от партнеров отдельных номинаций. Также авторы наиболее перспективных инициатив смогут претендовать на гранты от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), размер которых может составлять до 1 миллиона рублей.

Победители среди участников от 14 до 17 лет отправятся во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Там для них организуют междисциплинарную проектную смену, где ребята смогут продолжить развивать свои таланты в компании сверстников со всей России.