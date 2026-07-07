Человек труда: В ДНР стартовала Национальная премия «Человек труда»

Торжественная церемония подведения итогов национальной премии «Человек труда» традиционно состоится в Москве. Фото: ЕР

Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбирай свое» для того, чтобы выявить лучших специалистов, чей повседневный вклад способствует развитию ключевых отраслей и всего региона.

Первый этап премии продлится с 17 июня по 17 июля. В этот период предприятия, организации и учреждения смогут ознакомиться с положением о проведении национальной премии и условиями участия.

Второй этап, с 18 июля по 30 сентября, предусматривает прием заявок от участников, которые необходимо направить в организационный комитет ДНР на электронную почту trud_dnr@list.ru.

Финал пройдет в Москве с 1 октября по 15 ноября, где победители региональных отборов представят свои достижения на федеральном уровне. В финал от каждого региона может предлагаться не более трех победителей регионального этапа.

Премия проходит в шести номинациях:

«Технологический лидер». Работники, внедрившие инновационные технологии, повысившие эффективность производства, разработавшие новые продукты и решения.

«Лучший наставник». Работники, внесшие значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавшие опыт и знания, способствовавшие развитию кадрового потенциала.

«Молодой специалист». Молодые работники (от 18 до 35 лет), достигшие значительных успехов в профессиональной деятельности, проявившие инициативность и стремление к профессиональному росту.

«Семейные трудовые династии». Работники – представители семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семьи, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.

«Совет ветеранов». Руководитель или представитель организации заслуженных работников предприятий, внесших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.

«Трудовое патриотическое воспитание». Руководитель или представитель организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодежи, взрастившие граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.

Напомним, что в прошлом году среди лауреатов премии были и представители Донецкой Народной Республики, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в своих областях.

В номинации «Лучший наставник» второе место заняла Раиса Картамышева – учитель математики школы № 91 города Донецка. Почти 70 лет педагогического стажа, десятки учеников, ставших учителями и директорами, победы на всероссийских конкурсах. За годы работы директором и учителем она подготовила восемь руководителей школ и десятки учителей. Школа № 91, которой Раиса Картамышева руководила с 1976 года, стала настоящей экспериментальной площадкой для педагогических новаторств: здесь внедрялись модели полного дня, развивающего и модульного обучения, разрабатывались методики воспитательной работы.

В номинации «Технологический лидер» был отмечен Сергей Полхов – руководитель «Донбасстеплоэнерго». Под его началом трудится более 13 тысяч человек. Именно от работы этого предприятия зависит бесперебойная подача тепла в дома жителей десятков городов и поселков Республики.

В ноинации «Молодой специалист» – Александр Малиновский, художественный руководитель молодежного оркестра Донецкой государственной академической филармонии. Его авторские программы «Мое Отечество – Донбасс», «Широка страна моя родная», «Русские акварели», «Музыка Победы» стали настоящими культурными событиями. Особое место занимает концерт на мемориале «Саур-Могила» 9 мая 2025 года, посвященный 80-летию Победы.