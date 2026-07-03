Для Донбасса Русский мир имеет особое значение. Фото: ЛДПР

Русский мир - это огромное культурное пространство, которое создавалось веками. Его основой стали русский язык, литература, вера, традиции, музыка, народное творчество и историческая память. Но главное богатство русского мира заключается в его многообразии. Об этом на стратегической сессии в Донецке рассказал руководитель Ростовского городского отделения «Русской общины» Дмитрий Рыбаков.

- В каждом регионе русская культура приобретала свои особенности, сохраняя при этом общие ценности и связь с историей страны. На севере складывались одни традиции, в центральной России - другие, а на юге особую роль сыграло казачество. Именно здесь русская культура получила яркое развитие через казачьи песни, фольклор, воинские традиции, народные костюмы и особый уклад жизни, - рассказал Рыбаков. - Казаки внесли огромный вклад не только в защиту границ государства, но и в развитие культуры и искусства. Южное казачество подарило стране талантливых писателей, художников, музыкантов и исторических деятелей. Именно через такие регионы можно увидеть, насколько богатым и разнообразным является русский мир.

Руководитель Ростовского городского отделения «Русской общины» отметил, что русское культурное наследие никогда не стояло на месте. Оно постоянно развивалось, впитывало особенности разных народов и эпох, но при этом сохраняло свою основу. Сегодня русский мир продолжает жить через литературу, музыку, театр, кино, образование и сохранение исторической памяти. Люди продолжают изучать традиции своих предков, возрождают народные песни, ремёсла и культурные обычаи.

- Сегодня русский мир продолжает объединять людей и регионы общей культурой и историей. Донбасс и ДНР, являясь частью Российской Федерации, также сохраняют и развивают традиции русского языка, культуры и духовного наследия, - сказал Рыбаков. - Можно с уверенностью сказать, что русский мир продолжит развиваться и дальше. Пока люди помнят свою историю, берегут культуру и передают ее следующим поколениям, культурное наследие будет жить. Его сила - в единстве и многообразии, в уважении к традициям разных регионов и народов, которые вместе создают большую и богатую русскую культуру.