«Мы сегодня формируем образ будущего»: В ДНР прошла Всероссийская научная конференция

На конференции обсудили образ будущего жителей исторических регионов Новороссии». Фото: ЕР ДНР

Конференцию организовали представители регионального общественного движения «Донецкая Республика» и Мариупольский государственный университет при поддержке Российского общества «Знание» и платформы «ДНК России».

Конференция объединила экспертов, преподавателей вузов, студентов и гостей. Главной целью конференции стало улучшений образовательного процесса и укрепление научно-образовательного сотрудничества в рамках поручения Президента России по разработке и внедрению модуля «Основы российской государственности».

Руководитель регионального исполкома донецкого реготделения «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память» Алексей Муратов отметил ключевую роль Донбасса в формировании новой цивилизационной модели и рассказал, что вопрос об идеологии, как и о прошлом, является приоритетным для нашего поколения.

- Идеология – это цель. Не может развиваться государство без заданного вектора движения. Данное мероприятие – как раз осознанное противостояние коллективному Западу по этому приоритету. Мы сегодня формируем образ будущего. Ставим цель перед нашей страной. Какой она должна быть через 10, 20, 30, 100 лет, – сказал Муратов.

Директор института глобальных исследований Сергей Белоконев, выступая на конференции рассказал, что Россия долгое время считалась частью западной цивилизации, однако в последние пять лет происходит переосмысление этой концепции. Он отметил, что будущее – именно за пониманием России как самостоятельной цивилизации. За вклад в развитие этой идеи Белоконев был награжден серебряным знаком «Лидер антиколониального движения».

Студенты поделились, что для них важно, что благодаря таким конференциям они не только получают знания, но и участвуют в формировании мировоззрения, которое определит будущее страны.