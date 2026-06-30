«Азбука Победы» и «Азбука регионов» вызвали интерес у юных читателей. Фото: Личный архив Александра Кофмана

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман выступил на стратегической сессии по нацполитики в Донецке. Он рассказал о том, что особую роль в культурной интеграции играют инициативы, ориентированные на развитие креативных индустрий, поддержку молодых авторов, сохранение исторической памяти и формирование патриотического мировоззрения у подрастающего поколения.

- Одним из наиболее значимых проектов последних лет стал Международный фестиваль креативных индустрий «Звезды над Донбассом», который проводится в ДНР с 2019 года, - рассказал Кофман. - Фестиваль объединяет представителей российского культурного сообщества, выявляет и поддерживает молодые таланты, а также продвигает отечественную литературу, искусство и творческие инициативы. На его площадке ежегодно проходят концерты, спектакли, лекции, творческие встречи, кинопоказы, презентации видеоигр и комиксов, а также образовательные мероприятия для начинающих авторов.

В рамках фестиваля работает Школа профессионального мастерства, благодаря которой были изданы сборники фантастических рассказов участников фестиваля.

Еще одним значимым проектом стала «Азбука Победы» - патриотически ориентированная книга для школьников младших классов, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Проект сочетает литературную, художественную и мультимедийную составляющие: стихотворные тексты сопровождаются иллюстрациями, архивной кинохроникой и элементами дополненной реальности.

Проект «Азбука регионов» направлен на популяризацию культурных и исторических особенностей субъектов Российской Федерации. Книги посвящены различным регионам страны, в которых отражаются их традиции, география и культурное наследие. Проект способствует развитию региональной идентичности и укреплению общероссийского культурного пространства. Особое внимание уделяется регионам Донбасса и Новороссии.

- Таким образом, проекты в сфере культуры и просвещения становятся важным фактором формирования единого культурного пространства России, - отметил председатель Общественной палаты ДНР. – Они способствуют сохранению исторической памяти и укреплению гражданской идентичности. Особое внимание следует уделять разработке регионально ориентированного культурного контента для детей и молодежи. Практика проекта «Азбука регионов» показывает, что сочетание локальной идентичности с общероссийскими культурными и историческими смыслами способствует укреплению гражданского единства.