Как нацпроекты преображают Донбасс

Главная задача нацпроектов - обеспечить здоровье и благополучие каждой российской семьи. Фото: Shutterstock

Национальные проекты России были запущены для достижения утвержденных Президентом России национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. Они охватывают все, что важно для каждого из нас: от укрепления экономики и технологического суверенитета до заметного улучшения качества жизни. Самое важное, что эти перемены чувствует и видит подавляющее большинство россиян – о нацпроектах знают более 90 процентов жителей страны.

Не остаются в стороне и исторические регионы. Национальные проекты уже приносят реальную пользу Донецкой Народной Республике.

Перемены касаются буквально каждой сферы жизни. Национальный проект «Семья», к примеру, призван укреплять семейные ценности и развивать культурную инфраструктуру, ориентированную на подрастающее поколение. В рамках этого проекта в ДНР произошло заметное обновление: 59 детских школ искусств и 23 музея получили новое оснащение, два детских сада прошли капитальный ремонт, а 12 библиотек были переоборудованы по самым современным стандартам. Кроме того, Республика активно включилась в программу «Пушкинская карта», позволяющую молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать спектакли, концерты, кинотеатры, музеи и выставки. Уже выдано более 3 тысяч таких карт, по ним реализовано свыше 8,5 тысяч билетов на культурные мероприятия.

Не менее активно в регионе работает и национальный проект «Молодежь и дети». Его миссия – развивать образование, помогать молодым людям найти свой путь в профессии и активно участвовать в строительстве будущего страны. Только за прошлый год в рамках нацпроекта в ДНР обновили 5 школ и 2 молодежных центра, а 513 образовательных учреждений получили новое оснащение для кабинетов труда и Основ безопасности и защиты Родины. Был создан образовательно-производственный кластер в сфере сельского хозяйства в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который готовит востребованных специалистов. Отдельное внимание уделено тем, кто работает с молодежью: почти 9 тысяч классных руководителей, более тысячи кураторов студенческих групп и около тысячи советников директоров по воспитанию теперь ежемесячно получают денежное вознаграждение. Это стимулирует специалистов к более глубокой воспитательной работе и развитию творческих способностей у молодежи.

Заметные изменения происходят и благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который направлен на улучшение жилищных условий, обеспечение населенных пунктов современной инфраструктурой и повышение связности территорий. В 2025 году по всей Республике были благоустроены 45 общественных пространств - парки, скверы и зоны отдыха, где жители могут проводить время с комфортом.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» активно работает над тем, чтобы качественная медицина стала доступной для всех, особенно в отдаленных и сельских районах Донецкой Народной Республики. В 2025 году начали свою работу 18 новых модульных объектов первичного звена здравоохранения, были модернизированы уже действующие медицинские организации, также было приобретено 65 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Это значительно сократило время ожидания врачей и повысило оперативность оказания экстренной помощи.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию о мероприятиях и результатах национальных проектов можно посмотреть на портале национальныепроекты.рф.