Российские подразделения заняли новые рубежи на нескольких направлениях в ДНР

Российские войска шаг за шагом продвигаются вперед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения российских войск продолжают наступательные действия в ДНР. По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки на разных направлениях им удалось занять более выгодные тактические рубежи и позиции, а также нанести удары по живой силе и технике ВСУ.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» продвижение зафиксировано в районах населенных пунктов Щурово и Рубцы. В результате огневого воздействия российские подразделения улучшили свое положение.

Всего потери противника в полосе ответственности этой группировки войск составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, 13 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Существенные результаты достигнуты и силами «Южной» группировки войск. После нанесения ударов по позициям ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки российские подразделения смогли улучшить положение по переднему краю.

За сутки противник потерял здесь более 225 военнослужащих, одну бронемашину, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

На направлении группировки «Центр» также отмечается продвижение: тактическое положение было улучшено после огневого поражения украинских вооруженных формирований в районах Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки.

По информации Минобороны, в результате действий российских подразделений ВСУ лишились до 360 своих военнослужащих, одной бронемашины, четырех автомобилей и двух артиллерийских орудий.

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