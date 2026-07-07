«Будущее России строится здесь и сейчас»: Сенатор Волошин будет работать с молодыми законодателями ДНР

Сенатор провел рабочую встречу с представителями Палаты молодых законодателей от ДНР. Фото: ТГ/Волошин

В Донецкой Народной Республике запустили программу наставничества для молодых законодателей: сенатор РФ от ДНР Александр Волошин начал совместную работу с депутатами Народного Совета Республики Романом Удаловым и Владиславом Подковой. Решение о закреплении наставников из числа сенаторов было принято накануне на пленарном заседании Совета Федерации.

- На мой взгляд, это настоящее признание того, что будущее России строится здесь и сейчас руками тех, кто только входит в большую политику, - отметил Волошин.

Сенатор провел рабочую встречу с представителями Палаты молодых законодателей от ДНР. Фото: ТГ/Волошин

Основные задачи совместной работы - превращать запросы общества в реальные управленческие и законодательные решения. Депутаты будут собирать предложения, в первую очередь от молодежи, а вместе с сенатором - прорабатывать их до формата инициатив.

Кроме того, стороны займутся анализом того, как работают действующие нормы на практике, и будут искать «узкие места» в поддержке молодежи, патриотическом воспитании, социальной защите и восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Для молодых законодателей организуют юридико-правовой практикум: они будут разбирать актуальные законопроекты. Это даст им практический опыт, а наставнику - возможность учитывать региональный взгляд при работе над федеральными решениями.

Сенатор провел рабочую встречу с представителями Палаты молодых законодателей от ДНР. Фото: ТГ/Волошин

Встречи будут проходить регулярно, чтобы синхронизировать планы с федеральной и региональной повесткой.

- Уверен, что наша совместная деятельность принесет реальные результаты для Донбасса и всей России, - подчеркнул Александр Волошин.

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