В ДНР современные государственные услуги становятся еще доступнее. Фото: ТГ/Пушилин

Оформление государственных услуг в электронном виде иногда кажется сложным: непонятные формы, много шагов, риск ошибиться в данных. Для жителей Донецкой Народной Республики упростили решение этой задачи - для них работает сектор пользовательского сопровождения в МФЦ ДНР (СПС).

Что такое сектор пользовательского сопровождения

СПС - это специально оборудованная зона в отделениях МФЦ ДНР, предназначенная для оказания помощи гражданам в получении электронных государственных и муниципальных услуг. Здесь вы найдете все необходимое для комфортной работы:

- компьютеры: для доступа к порталам и сервисам;

- сканирующие устройства: для оцифровки необходимых документов;

- печатающие устройства: для распечатки результатов предоставления услуг или подтверждающих документов.

Какие возможности предоставляет

Это зона, где можно спокойно разобраться с онлайн-сервисами и получить помощь специалистов.

Некоторые возможности СПС:

Сканирование и распечатка документов: в секторе можно быстро и без лишних хлопот отсканировать необходимые для предоставления услуг документы и распечатать результат предоставления услуги.

Консультационная поддержка: сотрудники МФЦ помогут освоить возможности цифровых сервисов, например, объяснят, как заполнить заявление на соцвыплаты, оплатить штраф, получить справку, использовать портал «Госуслуги» и т.д.

Удобная памятка

Чтобы упростить процесс, в СПС размещен QR-код - он ведет на официальный портал МФЦ ДНР, где есть понятная памятка с пошаговой инструкцией. Такой формат особенно удобен для тех, кто редко пользуется электронными сервисами.

Преимущества получения госуслуг через СПС МФЦ ДНР

Прежде всего, это доступность: не нужно заранее записываться. Сектор пользовательского сопровождения работает в том же режиме, что и отделение МФЦ, поэтому вы можете прийти в удобное для вас время.

Кроме того, простота: специалисты помогут вам, делая процесс получения госуслуг максимально понятным и легким.

Эффективность: получайте нужные услуги быстро, без очередей и лишних сложностей.

- Главное преимущество СПС - вы не остаетесь один на один с цифровыми сервисами. При необходимости специалисты МФЦ всегда готовы помочь, - отметили в учреждении.

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