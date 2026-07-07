Оформление государственных услуг в электронном виде иногда кажется сложным: непонятные формы, много шагов, риск ошибиться в данных. Для жителей Донецкой Народной Республики упростили решение этой задачи - для них работает сектор пользовательского сопровождения в МФЦ ДНР (СПС).
СПС - это специально оборудованная зона в отделениях МФЦ ДНР, предназначенная для оказания помощи гражданам в получении электронных государственных и муниципальных услуг. Здесь вы найдете все необходимое для комфортной работы:
- компьютеры: для доступа к порталам и сервисам;
- сканирующие устройства: для оцифровки необходимых документов;
- печатающие устройства: для распечатки результатов предоставления услуг или подтверждающих документов.
Это зона, где можно спокойно разобраться с онлайн-сервисами и получить помощь специалистов.
Некоторые возможности СПС:
Сканирование и распечатка документов: в секторе можно быстро и без лишних хлопот отсканировать необходимые для предоставления услуг документы и распечатать результат предоставления услуги.
Консультационная поддержка: сотрудники МФЦ помогут освоить возможности цифровых сервисов, например, объяснят, как заполнить заявление на соцвыплаты, оплатить штраф, получить справку, использовать портал «Госуслуги» и т.д.
Удобная памятка
Чтобы упростить процесс, в СПС размещен QR-код - он ведет на официальный портал МФЦ ДНР, где есть понятная памятка с пошаговой инструкцией. Такой формат особенно удобен для тех, кто редко пользуется электронными сервисами.
Прежде всего, это доступность: не нужно заранее записываться. Сектор пользовательского сопровождения работает в том же режиме, что и отделение МФЦ, поэтому вы можете прийти в удобное для вас время.
Кроме того, простота: специалисты помогут вам, делая процесс получения госуслуг максимально понятным и легким.
Эффективность: получайте нужные услуги быстро, без очередей и лишних сложностей.
- Главное преимущество СПС - вы не остаетесь один на один с цифровыми сервисами. При необходимости специалисты МФЦ всегда готовы помочь, - отметили в учреждении.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новое отделение МФЦ открылось в Пролетарском районе Донецка
Жители Пролетарского района Донецка получили доступ к ключевым госуслугам (подробнее)