Боевая работа расчета САУ 2С7 «Пион» 34-й артиллерийской дивизии 273-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» на Харьковском направлении СВО.

Военкоры «Комсомольской правды» также отмечают высокие темпы наступления, и слова Верховного главнокомандующего подтверждают: инициатива полностью на нашей стороне.

СЕВЕРНЫЙ КУЛАК: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИГРАНИЧЬЯ

На Сумском и Волчанском направлениях работает группировка «Север». Здесь задача поставлена жестко и четко: создать зону безопасности вдоль российских границ. Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область будет неотвратимым.

- Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, - подчеркнул глава государства.

Показательный факт: до областного центра Сумы - города, где свыше 30 тысяч зданий, - осталось всего 10,5 километра. Наши войска действуют активно, идут быстрыми темпами.

Как подчеркнул президент, никаких «политических планов в отношении городов, таких, как Сумы, и региона в целом, у нас нет». Мы, сказал Верховный, «будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба». Но главная задача сегодня - безопасность нашей земли и неотвратимая расплата для тех, кто посягнул на наши границы.

ЗАПАДНЫЙ КУЛАК: КОТЕЛ ЗАКРЫВАЕТСЯ

На Харьковском направлении группировка «Запад» продолжает выдавливать противника из Купянска. До западной черты города - 2,5 - 5 км. Контратаки врага успеха не имеют.

- Населенный пункт Рубцы, следующее направление - Рубцовское направление, - сообщил президент. - На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Она прижата к реке. Сверху идет 1-я танковая армия российских Вооруженных сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия - с юга. И до полного окружения - там все под огневым контролем находится, - но до окончательного окружения остается около 2 километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи. И полагаю, что решит ее успешно. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. Группировка там находилась примерно в таком же положении и была полностью уничтожена.

КРАСНЫЙ ЛИМАН: КЛЮЧ К ЛОГИСТИКЕ ДНР

- На Краснолиманском направлении нашим бойцам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в самом Красном Лимане, - сказал Путин.

Он уточнил, что главное не в цифрах, а в стратегии: это один из крупнейших железнодорожных сортировочных узлов бывшего СССР. Его взятие перекроет киевскому режиму важнейшие логистические артерии на временно оккупированных территориях ДНР.

«Южная» И «ЦЕНТР»: ПРОРЫВ НЕПРИСТУПНЫХ РУБЕЖЕЙ

Самое горячее место сейчас - зона ответственности группировок «Южная» и «Центр». Речь идет о крахе обороны ВСУ в агломерации Славянск - Краматорск - Дружковка.

- Важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее - города Доброполье и Очеретино, - указал Верховный.

3-я армия Южной группировки «хорошим темпом двигается к городу Славянску, зашла в Николаевку, до самого Славянска остается примерно 8 - 9 километров». По словам президента, наступление идет успешно на 15 участках.

Важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр».

- Наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной 400 метров и ведут бои по овладению оборонительным рубежом, - подчеркнул российский лидер.

На Добропольском направлении пала считавшаяся неприступной трехрядная оборона.

-Наши ребята зашли в Анновку, подошли к Доброполью, - отметил Верховный главнокомандующий. - И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 километров.

Особый акцент - на освобождении Константиновки (зона ответственности Южной группировки войск). 96% города уже под нашим контролем. 4-я бригада зачищает кварталы, а 6-я дивизия обошла город с фланга и вышла к Алексеево-Дружковке.

Ситуация для врага становится катастрофической: от Дружковки до Краматорска (который киевские власти нарекли «временной столицей») - всего 4 километра, и серьезных укреплений там нет.

- Не случайно противник уже начал спешную эвакуацию промышленных предприятий из агломерации, - сказал президент.

«ВОСТОК» И «ДНЕПР»: НЕ ОСТАНОВИТЬ

Группировка «Восток» под командованием генерал-полковника Андрея Иванаева успешно продвигается на Запорожском направлении. Ежедневный прогресс - от 300 метров до километра в сутки, несмотря на переброску врагом элитных резервов.

Группировка «Днепр» «успешно воюет на Ореховском направлении и наступает вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье».