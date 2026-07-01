В Донецке ученые создают умные покрытия, способные продлевать срок службы металла

Ученые-химики разрабатывают новый класс покрытий, способных надежно оберегать алюминиевые сплавы от коррозии. Фото: t.me/russiauniversities

Ученые-химики из Донецкого государственного университета разрабатывают новый класс покрытий, способных самостоятельно восстанавливать защитные свойства и надежно оберегать алюминиевые сплавы от коррозии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

История разработки самовосстанавливающихся покрытий в ДонГУ началась 20 лет назад с небольшой группы энтузиастов: научного руководителя и двух аспиранток. Именно в их диссертационных работах впервые была показана возможность получения нанокомпозитов с улучшенными механическими и адгезионными характеристиками, а также устойчивостью к агрессивным средам.

Ученые-химики разрабатывают новый класс покрытий, способных надежно оберегать алюминиевые сплавы от коррозии. Фото: t.me/russiauniversities

Сегодня эти ранние результаты стали фундаментом для создания высокоэффективных антикоррозионных покрытий для алюминиевых сплавов. Руководит проектом профессор Владимир Михальчук. По его словам, ключевая особенность технологии - введение ингибиторов коррозии прямо в полимерную матрицу. Это позволяет покрытию дольше сохранять защитные свойства и даже частично восстанавливать их при повреждениях.

Над проектом работает обновленная команда: в нее входят аспиранты и студенты. Они используют не только современное лабораторное оборудование, но и методы квантово-механического моделирования - это помогает точнее прогнозировать поведение материалов и ускорять разработку.

Главная текущая цель - создать одностадийный метод получения покрытий пролонгированного действия. Такой подход упростит внедрение технологии на производстве. При этом сами покрытия смогут не только защищать металл, но и выполнять декоративную функцию.

Разработку планируют применять в транспортном машиностроении, приборостроении, авиа- и судостроении - везде, где активно используют алюминиевые сплавы.

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