В ДНР удалось практически полностью ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов. Фото: «Единая Россия»

В Донецкой Народной Республике удалось практически полностью ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов. Если раньше пациентам приходилось ждать плановую операцию годами, то сейчас срок ожидания не превышает трех месяцев. Об этом сообщил председатель Ассоциации работников здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

В ДНР удалось практически полностью ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов. Фото: «Единая Россия»

В ДНР сократили ожидание операции по замене тазобедренного сустава до трех месяцев «Единая Россия»

Работа ведется по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина в рамках партийного проекта «Здоровый Донбасс». В 2024 году в очереди на эндопротезирование находились почти три тысячи человек. Для решения проблемы были выделены дополнительные средства, расширены мощности Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также увеличено количество проводимых операций.

- Еще совсем недавно люди ожидали эндопротезирования годами. Сегодня в Республике почти полностью ликвидирована накопившаяся очередь, - заявил Гарцев.

В ДНР удалось практически полностью ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов. Фото: «Единая Россия»

По его словам, сегодня плановая операция по замене тазобедренного сустава проводится не позднее чем через три месяца после постановки в очередь. Экстренная помощь оказывается в течение 48 часов после полученной травмы. Все лечение проводится бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.

В ДНР удалось практически полностью ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов. Фото: «Единая Россия»

Дмитрий Гарцев также отметил расширение спектра высокотехнологичной помощи.

- Мы видим, что наша травматология растет. В прошлом году начались операции по эндопротезированию уже коленных суставов. В дальнейшем в рамках партийного проекта мы будем точно так же следить, контролировать, не будет ли расти очередь, не будет ли возникать дополнительная потребность в эндопротезировании. Но сегодня уже можно четко сказать о том, что мы вышли на те уровни оказания медицинской помощи, как в ведущих клиниках Российской Федерации, - подчеркнул он.

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