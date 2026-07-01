После отправки электронного заявления нужно принести оригиналы украинских документов в клиентскую службу Соцфонда для сверки данных в системе. Фото: Архив ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о порядке предоставления через «Госуслуги» украинских документов для назначения пособий на детей в ДНР в 2026 году.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» УКРАИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В Соцфонде напомнили, что свидетельства о рождении, браке, разводе, выданные органами Украины или ДНР до приятия республики в состав РФ, действуют на территории России бессрочно. Их не нужно специально переоформлять.

Однако при подаче заявления через портал «Госуслуги» на назначение детских пособий нужно учесть важные нюансы:

1. При заполнении заявления следует поставить отметку о том, что сведения подтверждаются документами, оформленными не в Российской Федерации (например, в ответе на вопрос «Запись акта о рождении ребенка была сделана в РФ?» ставим отметку «Нет»).

2. После отправки электронного заявления обязательно принесите оригиналы документов в клиентскую службу отделения Соцфонда по месту пребывания. Это необходимо для сверки данных в системе. Без личного предъявления оригиналов таких документов пособие не будет назначено.

В Соцфонде сообщили, что после подачи заявления через «Госуслуги» предварительная запись в клиентскую службу не требуется. Вы можете обратиться к администратору, который в соответствии с запросом направит вас в соответствующее окно, где принимают документы в порядке очереди.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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