Ключевое преимущество упрощенного порядка выдачи компенсации - отсутствие необходимости предоставлять акт обследования. Фото (архив): Минстрой ДНР

Власти дополнили перечень населенных пунктов, для жителей которых доступна выплата компенсации за утраченное жилье в упрощенном порядке в ДНР. Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, опубликовав подробный перечень в своем телеграм-канале.

Ключевое преимущество упрощенного порядка - отсутствие необходимости предоставлять акт обследования. Это существенно ускоряет процесс назначения выплат и снижает бюрократическую нагрузку на жителей пострадавших территорий.

Порядок оформления

Подать документы на компенсацию можно, как и ранее, в любой орган социальной защиты - лично либо через своего законного представителя. Такой подход делает процедуру доступной даже для тех, кто временно проживает вне своего населенного пункта.

- Напомню, выплаты для жителей этих населенных пунктов назначаются без актов обследования. Подать документы можно, как и раньше, - в любой орган соцзащиты. Лично или через представителя, - пояснил Андрей Чертков.

Какие населенные пункты вошли в список

В обновленный список вошли населенные пункты сразу нескольких муниципальных округов ДНР.

Артемовский муниципальный округ:

1. пгт Красная Гора

2. г. Соледар

3. с. Бахмутское

4. пос. Подгородное

5. с. Берестовое

6. пос. Выемка

7. пос. Нагорное

8. пос. Спорное

9. с. Петровское

10. с. Сакко и Ванцетти

11. с. Федоровка

12. с. Хромовка

13. с. Верхнекаменское

14. с. Ивано-Дарьевка

15. с. Новоселовка

16. с. Владимировка

17. с. Пилипчатино

18. пос. Стряповка

19. с. Триполье

20. с. Дроновка

21. с. Зайцево

22. с. Вершина

23. с. Веселая Долина

24. пос. Калинина

25. с. Богдановка

26. с. Григоровка

27. с. Клиновое

28. с. Возрождение

29. с. Медная Руда

30. с. Кодема

31. с. Дача

32. с. Николаевка

33. с. Николаевка Вторая

34. с. Отрадовка

35. с. Красное

36. с. Андреевка

37. пос. Артемовское

38. с. Берховка

39. с. Клещиевка

40. с. Дубово-Василевка

41. с. Орехово-Василевка

42. пос. Опытное

43. пос. Зеленополье

44. с. Иванград

45. пос. Ягодное

46. с. Парасковиевка

47. с. Благодатное

48. с. Нелеповское

49. с. Покровское

50. с. Новая Каменка

51. с. Раздоловка

52. с. Краснополье

53. с. Белогоровка

54. с. Василевка

55. с. Николаевка

56. с. Веселое

57. с. Яковлевка

58. с. Липовое

59. пос. Курдюмовка

60. пос. Озаряновка

61. с. Григоровка Вторая

62. пос. Шевченко

Константиновский муниципальный округ:

1. с. Павловка

2. с. Яблоневка

3. пгт Курдюмовка

4. пос. Заря

Краснолиманский муниципальный округ:

1. пгт. Новоселовка

Красноармейский муниципальный округ:

1. с. Прогресс

2. с. Орловка

3. с. Лысовка

4. с. Даченское

5. г. Новогродовка

6. с. Желтое

7. с. Новотроицкое

8. с. Новопустынка

9. с. Серебряное

10. с. Ясеновое

11. с. Новоалександровка

12. с. Новоеленовка

13. пос. Надеждинка

14. пос. Пушкино

15. пос. Котляровка

16. с. Успеновка

17. пос. Острое

18. с. Зоря

19. с. Новодмитровка

20. пос. Шевченко

21. с. Нововасильевка

22. с. Николаевка

23. с. Новоелизаветовка

24. с. Петровское

25. с. Песчаное

26. с. Пустынка

27. с. Петровка

28. с. Соленое

29. пос. Коляровка

30. с. Ивановка

Великоновоселковский муниципальный округ:

1. с. Новополь

2. пос. Шевченко

3. с. Федоровка

4. с. Улаклы

5. пос. Раздольное

6. с. Благодатное

7. с. Новоочеретоватое

8. с. Скудное

9. с. Веселое

10. с. Зеленое поле

11. с. Новополь

Добропольский муниципальный округ:

1. г. Белицкое

Ясиноватский муниципальный округ:

1. пгт Очеретино

2. с. Бердычи

3. пос. Ласточкино

4. пгт Желанное

5. с. Новокалиново

6. с. Красногоровка

7. с. Новоселовка Вторая

8. с. Новоселовка Первая

9. с. Каменка

10. с. Веселое

11. с. Семеновка

Городской округ Горловка:

1. г. Дзержинск

2. пгт Кирово

3. пгт Новгородское

4. пгт Щербиновка

5. пгт Нелеповка

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