В августе часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о повышении пенсий в ДНР с 1 августа 2026 года.

ПЕНСИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОМУ И НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТ ВЫПЛАТЫ С 1 АВГУСТА 2026 ГОДА

Ежегодно в августе Соцфонд увеличивает страховые пенсии работающих пенсионеров. В этот раз перерасчет коснется тех граждан, за которых работодатель уплачивал страховые взносы в 2025 году.

Скорректируют:

- страховые пенсии по старости;

- страховые пенсии по инвалидности;

- пенсии по потере кормильца - в случае, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

В Соцфонде отметили, что перерасчет зависит от официальной зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет увеличение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимально ИПК может увеличиться на три. В 2026 году один ИПК стоит 156,76 рубля. Таким образом, прибавка составит не более, чем 470,28 рубля.

Важно знать, что пенсионерам не нужно обращаться в клиентские службы регионального отделения Социального фонда, перерасчет будет произведен беззаявительно.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

Важными факторами являются страховой стаж и величина ИПК. Для оформления пенсии необходим минимальный страховой стаж — 15 лет и ИПК не ниже 30. Продолжительность стажа после 2002 года на размер пенсии не влияет, а только сумма страховых взносов.

Формула расчета страховой пенсии по старости следующая:

страховая пенсия = сумма накопленных ИПК х стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + фиксированная выплата.

Стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата равна 9 584,69 рубля.

Пример расчета страховой пенсии в 2026 году, если количество пенсионных баллов (ИПК) составляет 65.

65 х 156,76 руб. + 9584,69 руб. = 19 774,09 руб.

Таким образом, размер пенсии в 2026 году составит почти 20 тысяч рублей.

Количество накопленных ИПК можно узнать в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги».

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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