Побороть тревогу: Донецкий психотерапевт объяснил, что делать, если одолевает беспокойство из-за участившихся налетов дронов ВСУ на ДНР

МЧС ДНР приходит на помощь пострадавшим от дронов ВСУ. Фото: МЧС ДНР

Специалисты Министерства здравоохранения ДНР дали ряд рекомендаций по профилактике стресса.

- Симптомы стресса - это телесное и физическое напряжение, которые провоцирует негативные эмоции, прежде всего страх и тревогу, - напоминают медики.

Минздрав обращает внимание, что противостоять стрессу помогает укрепление общего состояния здоровья человека с помощью правильного питания, полноценного отдыха.

- Уметь расслабляться и снимать обычное для стресса напряжение с помощью ДПДГ — это десенсибилизация и переработка движением глаз, - говорится в сообщении.

Эксперт, кандидат медицинских наук и давний друг «КП Донецк» Виктор Смирненко пояснил, что это такое и как применяется на практике.

- В данном случае речь идет о международной практике психотерапии. Лучше первые опыты проводить под контролем врача, о если нет времени или возможности (а еще люди часто стесняются), можно попробовать самостоятельно. И так, десенсибилизация и переработка движением глаз имеет английское название EMDR.Суть в том, снизить свою собственную реакцию на тревожные и болезенные переживания, - рассказывает Смирненко.

ДПДГ — это не гипноз. Человек полностью сохраняет контроль, но касается тревожной области психики очень осторожно.

- Расслабившись, пройдя все этапы, человек со временем перестаёт так сильно реагировать на воспоминание, которое раньше вызывало стресс. Даже если тревожный факто не исчез — мы все понимаем, что время сейчас непростое — можно научится быть спокойным. Секрет в том, чтобы переработать эмоциональное напряжение. И работать нужно с прошлым, - говорит Смирненко.

Сама идея этого метода психотерапии в том, чтобы активировать естественные механизмы мозга, похожие на те, что работают во время фазы быстрого сна (REM-фаза), и помочь мозгу «переработать» дисфункционально сохранённые травматичные воспоминания.

- Психотерапевт крайне желателен на первых этапах тренировки. Ведь нужно одновременно расслабиться самому, расслабить глаза и найти ресурсное состояние. Ездили на море и вам было хорошо? Вот оно. Ощутили полностью, даже запах моря вспомнили, и только потом возвращайтесь в памяти в травмирующий эпизод. Напряглись? Глубокий вдох медленный выдох и снова мысли о море или любом другом приятном для вас переживании. Такой подход признан научно доказанным и рекомендован ВОЗ и Американской психологической ассоциацией, - говорит психотерапевт.

Он изначально предназначался для военных как терапия посттравматического стрессового расстройства.

Метод разработала психолог, работавшая с ветеранами, женщина-врач Франсин Шапиро в конце 1980-х годов.

- Там любопытная история. Во время прогулки, напряженно размышляя о работе, точнее о том, как сложно идет адаптация человека, пережившего боевые действия, в мирную жизнь, она заметила, что когда она двигала глазами из стороны в сторону, тревожные мысли и тяжёлые воспоминания становились менее болезненными. Она начала изучать этот эффект, провела исследования и разработала структурированный терапевтический подход. Так появился ДПДГ, который применяется не только в США, но и в ДНР, - говорит Смирненко.

Несомненный плюс метода в том, что освоив его, можно работать без врача.

- Так или иначе, это разновидность аутогенной тренировке. Уловив суть — самостоятельно ли на приеме у психотерапевта — вы можете помогать себе самостоятельно. А хорошо освоив аутогенную тренировку, вы найдете мощный стимул для психики. Профессор, который меня учил, гордился, что зимой, в троллейбусе, он вызывал самовнушением прилив крови к руке. И ему не было холодно. Так что возможности нашей психики огромны и забывать об этом нельзя, - резюмировал Смирненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внедрят экономику замкнутого цикла: В ДНР промышленные и коммунальные отходы со временем станут сырьем

В ДНР построят новые мусороперерабатывающие предприятия и полигоны для бытовых отходов (подробнее)