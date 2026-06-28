Российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Продвижение на ключевых направлениях и истощение противника

Российские войска заняли более выгодные позиции и рубежи в ДНР, значительно улучшив свое тактическое положение. Согласно данным Министерства обороны РФ, группировка войск «Запад» успешно атаковала живую силу и военную технику ВСУ в районе Маяков.

В Красном Лимане бойцы штурмовых групп продвигаются в западном направлении, попутно зачищая город от украинских боевиков. Российские мотострелки, участвующие в боях на северо-западной окраине, смогли занять пять опорных пунктов и взять под контроль 57 зданий.

Для пресечения попыток бегства украинских военных из Красного Лимана были нанесены удары авиационными бомбами ФАБ-500 по подразделениям 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся добраться до базы отдыха «Голубые озера». В результате атаки уничтожены до 30 украинских солдат.

За сутки общие потери противника превысили 40 человек. Помимо живой силы, были уничтожены три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления БПЛА ВСУ, а также склад с боеприпасами.

В целом группировка войск «Запад» за сутки нанесла противнику потери, превышающие 220 солдат, а также уничтожила турецкий бронеавтомобиль «Kirpi», 17 автомобилей, две артустановки и три станции РЭБ.

«Южная» группировка улучшает позиции, освобождая территории

Подразделения «Южной» группировки войск также добились существенного улучшения положения по переднему краю после успешных ударов по украинским вооруженным формированиям в районах Дружковки, Николаевки, Малиновки, Славянска, Краматорска, Пискуновки и Васютинского.

Российские штурмовики ведут активное наступление в Константиновке. Продолжается зачистка и ликвидация остатков сил противника в юго-западной части города.

За сутки в Константиновке были освобождены 70 зданий, уничтожены до 90 украинских солдат, две самоходные артустановки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и одна станция РЭБ.

Общие потери противника в полосе ответственности «Южной» группировки войск за сутки составили более 200 солдат ВСУ, две бронемашины, 18 автомобилей, три арторудия и одна станция РЭБ.

«Центр» принуждает ВСУ к отступлению

Группировка войск «Центр» тоже улучшила свое тактическое положение, успешно атаковав противника в районах Красноярского, Светлого, Грузского, Анновки и Белицкого.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности «Центра» составили более 305 военнослужащих. Также уничтожены бронетранспортер «Буцефал», семь бронемашин, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

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