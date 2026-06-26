По новым правилам компенсация за услуги ЖКХ будет перечисляться льготнику после полной оплаты им «коммуналки» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Народном Совете приняли новый региональный закон о компенсации чернобыльцам оплаты жилищно-коммунальных услуг в ДНР в 2026 году.

ЛЬГОТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОМУ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Власти региона сохранили меры социальной поддержки, которые раньше предоставлялись чернобыльцам в вопросах услуг ЖКХ нормативными правовыми актами Украины и законодательством ДНР, действовавшим на момент принятия республики в состав Российской Федерации в 2022 году.

- Сохранена 50-процентная компенсация за жилье и коммунальные услуги для семей погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Льгота распространяется на супругов погибших граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, умерших до вхождения ДНР в состав России или не приобретших гражданство Российской Федерации в связи со смертью, - рассказал на заседании Народного Совета министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев.

По поводу компенсации напомним, что в ДНР с 1 января 2026 года был изменен механизм предоставления коммунальных льгот. Если раньше сумма за услуги сразу уменьшалась на определенный процент, то теперь льготники сначала полностью платят по счетам, а потом получают компенсацию части расходов. Эти деньги должны перечислить напрямую гражданам органы социальной защиты населения.

Такой механизм предусмотрен Законом ДНР от 26 декабря 2025 года №243 в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса РФ. Но пока порядок возврата денег льготникам, как и категории получателей льгот на ЖКУ в регионе, находятся в стадии согласования.

Принятый Закон №303-РЗ от 25 июня 2026 года «О мерах социальной поддержки вдов (вдовцов) умерших граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Донецкой Народной Республики» распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

В соответствии с документом теперь к льготным категориям граждан в республике относятся:

1. Граждане, заболевшие в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью (категория 1), смерть которых связана с воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Инвалиды (категория 1), смерть которых связана с воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из числа:

- участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которых была установлена причинная связь инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- потерпевших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

3. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (категория 2), смерть которых связана с воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, отработавшие в зоне отчуждения:

- с момента аварии до 1 июля 1986 года – независимо от количества рабочих дней;

- с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года – не менее 5 календарных дней;

- в 1987 году – не менее 14 календарных дней.

4. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (категория 3), смерть которых связана с воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, отработавшие:

- в зоне отчуждения с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года– от 1 до 5 календарных дней;

- в зоне отчуждения в 1987 году – от 1 до 14 календарных дней;

- в зоне отчуждения в 1988–1990 годах – не менее 30 календарных дней;

- на действовавших пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или их строительстве – не менее 14 календарных дней в 1986 году.

ЛЬГОТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Меры поддержки, положенные данным категориям граждан, включают в себя компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади);

- платы за коммунальные услуги, рассчитанные исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, при проживании в домах, не имеющих центрального отопления и иного оборудования для отопления жилого помещения.

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