В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 29 июня по 5 июля. Фото: Донецкий государственный цирк

С 29 июня по 5 июля в Донецке пройдет череда культурных событий для зрителей всех возрастов. Зрителей ждут театральные спектакли, живые концерты и захватывающее цирковое шоу. Каждый найдет мероприятие по своему вкусу - будь то камерная постановка или масштабное представление. Чтобы не пропустить самое интересное, загляните в наш обзор - там собрана полная афиша предстоящих событий.

ДОНБАСС ОПЕРА

3 июля в 17:00 - опера-фарс и опера-драма в одном действии «Беззащитное существо. Ведьма», 16+

«Беззащитное существо» - рассказ о просительнице, которая благодаря своему упрямству, не задумываясь над законностью требований, добивается желаемого. Порой сила характера не отвечает за глупость, и в своем сочетании может привести к необъяснимым последствиям.

«Ведьма» - философско-психологическое исследование на национальную тему о странном русском человеке, который обожает свое прошлое, ненавидит настоящее и боится будущего, о ментальном пути, зачастую начинающемся с претензии к миру и заканчивающимся безумием. «Ведьма» - небольшой драматический эпизод, а как много можно исследовать в нем! Сколько любовь имеет масок, и как незаметно спадает одна и является другая, и как опасно бывает, когда спящая душа вдруг пробуждается и, видя свой плен, уже не щадит никого. В чем истинная вера, где грань между суеверием и мракобесием?

4 июля в 15:00 - опера в трех действиях (исполняется на итальянском языке с русскими титрами) «Травиата», 16+

Общество не признает и отвергает куртизанок, не считает их за людей. Но никто не разбирается, почему так сложилась их судьба. И никто не интересуется их душевными качествами.

Куртизанка Виолетта впервые познала любовь, которая изменила ее в лучшую сторону. Она открыла в себе такие качества как благородство, стойкость, самопожертвование, искренность и нежность. Ее возлюбленный Альфред тоже души в ней не чает и безумно счастлив. Но Виолетта неизлечимо больна, и жить ей осталось недолго. Отец Альфреда препятствует их кратковременному счастью. Потом разлука, страдания, болезнь. Сможет ли отец Альфреда осознать свою ошибку? О чем будет сожалеть Альфред? Какие мысли посетят Виолетту перед смертью?

Опера о многом заставляет задуматься и искренне проникнуться трагической судьбой Виолетты.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 29 июня по 5 июля. Фото: Донбасс Опера

5 июля в 15:00 - оперетта в двух действиях «Королева чардаша», 16+

Артистка варьете Сильва Вареску и офицер австрийской армии князь Эдвин Рональд любят друг друга. Однако их чувствам суждено пройти большую проверку на прочность, ведь родители молодого аристократа напрочь отказываются принимать роман своего сына с певицей варьете. Помолвка с княжеской племянницей Стаси должна уберечь Эдвина от порочной связи. Однако в этой истории у всех есть свои секреты, в том числе у матери молодого Эдвина. Открывшиеся обстоятельства ясно дают понять: никакие ссоры и интриги не способны сломать искреннюю любовь, а значит, счастливый финал под звуки венгерского чардаша неизбежен…

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

4 июля в 15:00, 5 июля в 15:00 - «Рейвенскрофт. Поместье ворона», 18+

Классический закрытый детектив. Уединенный особняк, пять женщин, убийство. Или несчастный случай? Инспектор Раффинг напряженно ведет расследование и пытается найти правду в запутанной паутине безудержной женской фантазии, которая соткана легко и даже весело. Как и положено в качественном детективе, развязка - непредсказуема.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

4 июля в 13:00 - «Музыкальный теремок», 6+

Ансамбль солистов Молодежного оркестра народных инструментов.

В программе: добрые и веселые песни, увлекательное знакомство с русскими народными музыкальными инструментами и много хорошего настроения!

4 июля в 16:00 - «Мелодии двух сердец», 12+

В программе принимают участие: заслуженная артистка Украины Светлана Ломко, лауреаты международных конкурсов Екатерина Гладышева, Николай Бобровский, Татьяна Сидякина, Анна Кишман, Дмитрий Читах, Олег Родин, Юлия Кузина, Андрей Черный (вокал). Дмитрий Девотченко (саксофон), Анастасия Тевякова, Ростислав Горбачев (художественное слово).

Прозвучат произведения отечественных и зарубежных авторов, объединенные лирической темой: «Con te partiro», «Вечная любовь», «La Paloma», «Piu che puo», «Besame mucho», «Вернисаж», «Лунная мелодия», «Музыка нас связала» и др.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

3 июля в 11:00 - «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем», 0+

Главный персонаж спектакля - задира и вредина, не хочет ни с кем дружить и думает лишь о своих интересах. Но встреча со Звездочкой меняет в нем отношение к окружающим и помогает прийти к выводу, что друг - один из самых ценных подарков, которые преподносит жизнь.

3 июля в 14:00, 4 июля в 15:00, 5 июля в 13:00 - интерактивная экскурсия «Петрушка - режиссер», 6+

Новый музей театра запускает первую экскурсионную программу! Вместе с главной куклой театра - Петрушкой - ребята не только узнают много нового о театре и его истории, они станут помощниками режиссера и примут непосредственное участие в создании замысла нового спектакля Донецкого театра кукол!

4 июля в 11:00 - «Таинственный гиппопотам», 0+

Добрый, поучительный и полный юмора спектакль о настоящей дружбе, преданности, а также о том, что неважно, кто твой друг - таинственный Гиппопотам или неуклюжий Бегемотик. Главное, чтобы у него было доброе и верное сердце.

4 июля в 13:00 - «Кошкин дом», 6+

«Кошкин дом» - история по мотивам известной детской песенки и одноименной пьесы Самуила Маршака. В уютном городе живет богатая Кошка, окруженная блестящим обществом: бородатым Козлом, сладкоголосым Петухом с наседкой и не самой воспитанной Свиньей. Для них в доме всегда готовы угощения и развлечения, а вот бедным племянникам-Котятам места на празднике не находится.

Но иллюзии рушатся, когда кошкин дом сгорает дотла. Те, кто еще недавно называл себя друзьями, один за другим отворачиваются от хозяйки. Только те, кого она сама прогнала, готовы разделить с ней беду. Спектакль - это увлекательный и трогательный урок о том, что подлинное благородство измеряется не богатством, а добротой и верностью.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 29 июня по 5 июля. Фото: Донецкий театр кукол

5 июля в 11:00 - «Кот в сапогах», 6+

Безмерно хитрый и смелый Кот в сапогах - верный друг и помощник своего хозяина Жака. Проявляя чудеса сообразительности, Кот помогает бедному Жаку пройти череду преград, чтоб тот в финале предстал перед нами не только знатным и богатым синьором, но и мужем до головокружения влюбленной в него принцессы.

Спектакль полон интерактивов, которые делают зрителей непосредственным участником веселых приключений Кота в сапогах и его хозяина Жака.

5 июля в 15:00 - «В ночь на Ивана Купала», 12+

Герои спектакля Петрусь и Фидорка любят друг друга, но отец девушки Корж хочет, чтобы зятем его стал не бедный парень, а богатый Ляшок. Неожиданно появляется Басаврюк и уговаривает Петруся сорвать в ночь на Ивана Купала волшебный цветок, чтобы получить богатство и жениться на любимой. Но где замешана нечистая сила, там - беда: Петрусь находит клад ценой убийства невинного ребенка…

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

4 июля в 12:00, 5 июля в 11:00 и 14:30 - «Цирк зажигает огни», 0+

Донецкий цирк «Космос» при поддержке Росгосцирка представляет новую программу.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 29 июня по 5 июля. Фото: Донецкий государственный цирк

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

3 июля в 17:00 - «Включите свет!», 12+

Организатор: Донецкая государственная академическая филармония

Инструментальная группа «Квартея»

В программе: песни из репертуара Леонида Агутина, Алексея Чумакова, Алсу, Теоны Контридзе, Григория Лепса, групп «Моя Мишель», «Комната Культуры», «Уматурман»…

5 июля в 16:00 - «Симфонический оркестр на бис! От классики до рока», 12+

Организатор: Донецкая государственная академическая филармония

Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева

В программе: шедевры мировой симфонической музыки; легендарные рок-композиции в авторской обработке Данила Милки.

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