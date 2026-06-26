На «Студвесне» - громче и ярче!: Молодежь ДНР достойно представляет регион на всероссийском фестивале

Команду республики представляют студенты из пяти вузов. Минмол ДНР

В Красноярске на ежегодном масштабном фестивале «Российская студенческая весна» собрались более 3500 участников, прошедших региональные отборочные этапы. Делегацию нашей республики представляют 30 студентов из пяти вузов ДНР. Ребята показывают танцевальные и вокальные постановки, а также соревнуются в направлении «Видео». В этом году все мероприятия приурочены к Году единства народов России.

- Мы участвуем в «Студвесне» с 2019 года, еще до вхождения в состав России, и всегда доказывали, что ДНР - регион очень способный, с замечательной молодежью. Несмотря на все сложности, наши ребята никогда не возвращались с пустыми руками - всегда становились номинантами и лауреатами, достойно представляя регион, - говорит министр молодежной политики республики Денис Шимановский. - С каждым годом растет уровень подготовки. Все участники - не просто студенты, а настоящие специалисты, которые достигли определенных высот в творческих сферах. Мы не боимся экспериментировать, искать новые форматы и заявлять о себе еще громче и ярче.

Работа команды региона над номерами шла более месяца. Многим постановкам дала импульс Творческая мастерская Донбасса. Так, постановщиком массовой танцевальной сцены выступила хореограф арт кластера «Таврида» Марта Августинович.

- Мы старались подготовить максимально качественные номера, которые представит наша делегация, - рассказывает директор Центра развития молодежных инициатив Республики Ирина Дрозд. - Мы уверены в результатах наших ребят, в высоком уровне их подготовки. Программа фестиваля для нас всегда сюрприз, потому что помимо конкурсных дней для участников готовятся мастер классы, активности, выступления артистов, да и сам город преображается к проведению фестиваля.

НАПУТСТВИЕ

Владимир Путин – участникам «Студвесны»:

- Ваш яркий, интересный, вдохновляющий форум всегда становится большим, долгожданным событием для представителей студенчества из разных регионов страны, помогает увлеченным, целеустремленным юношам и девушкам поверить в себя, в свой талант и призвание. И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины. Уверен, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления, предоставит им прекрасную возможность сделать еще один шаг к своей мечте, обрести верных друзей и единомышленников.

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