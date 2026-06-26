Ветераны СВО поделятся своим жизненным опытом с молодежью ДНР

Роман Картамышев. Фото: Общество «Знание»

Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» запустили патриотическую инициативу. Ее главные участники - ветераны и бойцы СВО. Герои встретятся со школьниками и студентами в рамках летней оздоровительной кампании и в формате открытого диалога расскажут о службе и боевом пути, дружбе и взаимовыручке, примерах мужества, верности долгу и стране, о подвигах российских военнослужащих.

- Одно дело - прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело - передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание - это личный пример, - отметил важность участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании Президент России Владимир Путин.

Первую встречу с школьниками в рамках акции «Служу Отечеству» в нашей республике провел участник спецоперации Роман Картамышев.

- Его жизнь - это наглядный пример преданности Отчизне, которая проявляется не только в сражениях. До февраля 2022 года герой работал слесарем по ремонту автомобилей, но с началом событий отправился защищать Родину, - рассказывают в региональном отделении Общества «Знание» в ДНР «КП». - Он служил в одной из штурмовых рот 105-го полка, и его взвод участвовал в освобождении Мариуполя. Роману Картамышеву навсегда запомнился трогательный момент: юная жительница освобожденного города испекла небольшой торт для защитников на открытом огне, выразив таким образом свою искреннюю благодарность.

В августе 2022 года, в ходе штурма укрепрайона ВСУ в Марьинке, Роман получил крайне тяжелое ранение, затронувшее обе конечности. Эвакуация проходила с большими трудностями, существовала реальная угроза ампутации. Однако благодаря стараниям донецких врачей ноги удалось сохранить.

- Если первое время я перемещался на инвалидной коляске, то сегодня у меня уже есть возможность ходить с помощью палочки. Медики тоже герои, которые спасают наши жизни каждый день, - говорит Роман Картамышев. - Мой дед тоже был ранен во время Великой Отечественной войны. И после него он проходил реабилитацию в той же больнице, что и я. Такое совпадение помогло еще больше понять свое собственное назначение. Дед боролся с фашизмом, прошло восемьдесят лет, и я снова это делаю.

Роман Картамышев продолжил служить Отечеству и после увольнения. На встрече с донецкими школьниками он напомнил о значении истории и о том, как серьезные испытания меняют представления о дружбе и подвиге, придавая привычным ценностям более глубокий смысл. Ветеран СВО привел примеры работы подразделения на передовой, где сплоченность и взаимовыручка не раз спасали жизни. Он отметил, что экстремальные условия закаляют характер, раскрывают сильные стороны человека и делают коллектив по-настоящему единым.

- Настоящая дружба рождается там, где каждый готов подставить плечо, где ценят не силу, а надежность и готовность прийти на помощь в любую минуту, - сказал Картамышев.

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