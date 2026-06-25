В Курахово возродят заводы и агропромышленный комплекс

Проектировщики ЕИПП разрабатывают генпланы для городов республики. Фото: ЕИПП

Большие перемены к лучшему ждут Курахово. Город был освобожден в начале 2025 года и сильно пострадал в ходе боев. Но уже сегодня строятся амбициозные планы по его восстановлению. Так, в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП) РФ обсудили перспективы развития экономики и возрождения на сегодняшний день недействующих предприятий населенного пункта.

- В сфере промышленного развития эксперты предложили размещение заводов по производству лакокрасочных материалов, высокоточных деталей и грузоподъемного оборудования. В рамках кластерного подхода также предложено создание на территории Кураховского муниципального округа завода по производству бетона мощностью до 350 тыс. куб. м в год, - рассказывают в Институте. - Проект напрямую увязан с планами по строительству базы нефтепродуктов и производству битума в соседнем Докучаевске, для которого ЕИПП также разрабатывает генеральный план. Это будет способствовать формированию кластера строительных материалов во всей республике.

Кроме того, по данным экспертов Института, Курахово находится в окружении порядка 250 тыс. га сельскохозяйственных площадей, значительную часть которых составляют черноземные пахотные земли. Поэтому проектировщики предлагают развивать агропромышленный комплекс, в том числе восстановить тепличное хозяйство, элеватор, хлебозавод и другие предприятия в самом городе, а также построить современный свиноводческий комплекс за его пределами.

- Также обсуждались вопросы развития инженерной и социальной инфраструктуры, - говорят в ЕИПП. - В части туризма рассмотрены предложения по восстановлению и благоустройству рекреационной зоны на берегу Кураховского водохранилища, в том числе строительство базы отдыха с сопутствующей инфраструктурой: банным комплексом, пляжной и прогулочной зонами, рестораном, зоной для занятий спортом и пунктом проката инвентаря.

Тем временем Единый институт пространственного планирования предлагает заняться развитием сети культурно досуговых учреждений Горловки. В рамках генерального плана планируется реконструировать дворец культуры «Шахтер», а также провести капитальный ремонт 11 объектов клубного типа, в том числе недействующего культурно спортивного центра «Стирол».

- Это позволит обеспечить населению равный доступ к объектам досуга и культуры в непосредственной близости от места жительства и создать пространства для проведения мероприятий, - уверены в Институте.

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