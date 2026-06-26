Любовь, традиции и сто «горько!» сразу: Две пары из ДНР станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля

Пары из ДНР поженятся на Всероссийском свадебном фестивале. Фото: НЦ «Россия»

На Всероссийском свадебном фестивале одновременно зарегистрируют брак 100 пар со всей страны и из других государств. В числе участников масштабной церемонии - и представители нашей республики: преподаватель физического воспитания, истории и философии Святослав Хорьяков и студентка психолог Дарья Бобрышева.

- Мы оба очень любим путешествовать, посещать разные мероприятия, знакомиться с новыми людьми. Посетить фестиваль такого масштаба для нас - большая честь и удача. Тем более расписаться в День семьи, любви и верности в столице нашей Родины - очень символично. Этот день мы запомним на всю жизнь, - рассказал «Комсомолке» Святослав.

Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Фото: личный архив

После возвращения с фестиваля у влюбленных запланировано венчание. Святослав и Дарья строят планы, мечтают, любят и хотят, чтобы их жизнь была прочно связана друг с другом.

- Учитывая, что мы с 2014 года живем в условиях боевых действий - обстрелы, комендантский час и бытовые неудобства не дают людям в полной мере ощутить все прелести спокойной и размеренной мирной жизни, особенно молодежи, - говорит парень. - И наша встреча с Дашей зажгла в нас огонь - желание жить, любить и быть любимыми. Именно любовь заставляет нас радоваться каждому мгновению и прожитому дню, идти вперед к поставленным целям.

Еще одни представители республики, которые заключат брак на масштабном фестивале, - генеральный директор клининговой компании Василий Щербаков и директор фонда «Мы рядом» Лариса Денисенко. Сами влюбленные родом не из ДНР: он - из Сургута, она - из Ачинска Красноярского края. Их сплотил Донбасс.

- Быть голосом Донбасса - для нас большая ответственность и честь! И раз нас посчитали достойными представлять такой великий регион, мы обязаны соответствовать этому величию, - признается «КП» Лариса.

Василий Щербаков и Лариса Денисенко. Фото: личный архив

Символично, что 8 июля - это День семьи, любви и верности. Для многих в стране это значимый праздник. Для Ларисы семья всегда остается главной ценностью в жизни.

- День семьи, любви и верности - действительно светлый праздник, но семья - это не только один день, когда вспоминают о семейных ценностях. Для меня семья - самое важное и драгоценное в жизни, - говорит Лариса Денисенко. - Кстати, когда мы с Василием разговаривали по душам о том, какие качества зацепили его во мне больше всего, он сказал, что это мое отношение к семье и гармония, царящая у нас дома. Он хотел именно этого.

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