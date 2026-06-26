Специалисты детально обследовали участок, изучили границы очагов возгорания и оценили возможные риски. Фото: скриншот видео администрации Донецка

Несколько месяцев назад жители Петровского района Донецка столкнулись с необычным явлением - на одной из дорог в некоторых местах провалился асфальт, под которым начал разгораться огонь. Попытки потушить его путем засыпки оказались безрезультатными - пламя упорно рвалось наружу.

Местные жители не скрывали беспокойства. В городских чатах и соцсетях проблемный участок быстро окрестили «порталом в ад». Люди делились своими опасениями и предположениями.

В Петровском районе Донецка нашли причину подземного пожара под дорогой t.me/kulemzin_donetsk

- Опасно передвигаться в этой местности. Есть вероятность провалиться прямо в это пекло. Желательно огородить территорию. Будьте осторожнее. Берегите себя, - написала в соцсетях жительница района Елена.

Другие горожане пытались найти объяснение происходящему, вспомнив типичное для шахтерского региона явление - тление терриконов.

- Это дорога на «кирпичное» кладбище, Петровский район. Скопление шахтной пыли, намытое водой, откачиваемой из шахты Трудовская под мостом, начало самопроизвольно гореть после высыхания водоема! Полностью потушить уже несколько месяцев не могут, если засыпать землей или сыпучими смесями, то все равно горение продолжается! Причин возгорания никто не знает. Сегодня, кстати, приезжал очередной пожарный автомобиль и пытался залить водой горение, но это не на долго!!!! Кладбище закрылось… - отметил в соцсетях Петр.

Ситуация оставалась напряженной до тех пор, пока к делу не подключилась межведомственная комиссия. Специалисты провели детальное обследование участка, изучили границы очагов и оценили возможные риски. Результаты проверки озвучили сегодня в городской администрации.

Специалисты детально обследовали участок, изучили границы очагов возгорания и оценили возможные риски. Фото: скриншот видео администрации Донецка

- По результатам обследования установлена причина возникновения очагов - окисление и последующее самовоспламенение угольных материалов, - заявили в мэрии.

Чтобы движение в районе оставалось безопасным и удобным, городские службы подготовили временный объезд. Маршрут простой: с улицы Дунаевского нужно повернуть налево перед плотиной - этот путь позволит избежать проблемной зоны.

Тем временем в администрации города просят жителей учитывать новую схему движения и заранее планировать свои маршруты.

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