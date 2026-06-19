Курс на инфраструктурное развитие: ЕИПП разработал план развития Червоногвардейского района Макеевки

ЕИПП предлагает амбициозные планы развития территорий Республики. Фото: ЕИПП

Большие перемены ждут Червоногвардейский район Макеевки. Специалисты управления социальной инфраструктуры ЕИПП предлагают отремонтировать и построить более двух десятков объектов. Особое внимание в проекте уделено образованию и воспитанию детей.

- План предусматривает капитальный ремонт четырех школ и пяти детских садов, а также строительство одного нового общеобразовательного учреждения и еще четырех дошкольных, - рассказывают в Институте. - Кроме того, реконструкции подлежит детская школа искусств № 3, а в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) приведут в порядок учебные корпуса, общежития и дворец культуры.

В рамках программы также предусмотрено обновление амбулаторий № 1 и № 2, входящих в структуру клинической больницы № 5, усиление культурной жизни за счет открытия филиалов библиотечной сети и модернизации Дворца культуры им. К. И. Поченкова. В Червоногвардейском районе появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса, пройдет реконструкция стадиона имени Дудинского и капремонт в зданиях и помещениях спортивной школы № 4. Помимо этого, в перечень мероприятий вошли создание новых молодежных центров и ремонт центра социального обслуживания населения.

- Это позволит привести социальную инфраструктуру Червоногвардейского района в нормативное состояние, обеспечить жителей современными и доступными социальными объектами, а также создать условия для комфортного проживания населения, - отмечают в ЕИПП. - Реализация проектных предложений поможет сократить отток жителей, создать в Макеевке дополнительные рабочие места и повысить конкурентоспособность территории в целом.

Тем временем на востоке Донецка планируется масштабная застройка, в рамках которой будут возведены многоквартирные дома общей площадью более 400 тысяч квадратных метров, два детских сада - каждый на 250 мест, современная школа на 1100 учеников и новая поликлиника, способная обслуживать 200 человек за смену.

Кроме того, для поддержания здорового образа жизни горожан и развития спортивной инфраструктуры планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса на 300 мест. Коммерческая составляющая проекта также будет развита: предусматривается строительство объектов торговли и услуг общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Для удобства жителей и гостей района запланировано возведение двух паркингов на 800 и 1000 машин соответственно.

- Такой подход объединит общественные и жилые зоны в единую многофункциональную среду, - уверены в ЕИПП. - На территории предлагается создать озелененную территорию общего пользования - парк «Восточный». Также запланировано благоустройство и озеленение внутридворовых территорий жилой застройки и социальных объектов, создание зон отдыха, детских и спортивных площадок.

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