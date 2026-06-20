В честь Героев России: В Донецке открыли мурал Нурмагомеда Гаджимагомедова и бюст Романа Воробьева

Бюст Героя России Романа Воробьева открыли в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР

Ветераны СВО, родственники павших воинов, представители власти, молодежь и волонтеры собираются у мемориалов, возлагают цветы, зажигают свечи памяти, проводят минуты молчания. В учебных учреждениях проходят уроки мужества и встречи с военными, а в музеях и общественных пространствах открываются тематические экспозиции о стойкости и мужестве российских бойцов. Еще одной традицией стало создание муралов.

Так, в Донецке на одном из зданий появился масштабный портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Автором мурала стала художница, заместитель председателя Молодежного парламента ДНР, Вероника Нестеренко.

- Я с удовольствием вовлеклась в это дело, и в ходе обсуждения всей концепции с отцом Нурмагомеда Гаджимагомедова - Энгельсом Магомедовичем - мы вместе составили композицию, которую затем перенесли на стену, - рассказала Нестеренко.

На открытие мурала в Донецк приехал отец Героя России - Энгельс Гаджимагомедов. Он провел встречу с молодежью, на которой рассказал о детстве и жизненном пути Нурмагомеда, о его человеческих качествах и о том, почему он решил посвятить свою жизнь военному делу.

- Он физически развит: мы вместе занимались спортом. Раньше, в 10–11 лет, он стал чемпионом Юга России по карате. Он воспитывался как защитник Отечества. Мы - семья военных: я, мой отец, дедушка, - рассказывает Энгельс Гаджимагомедов. - Дедушка у меня в 1930 году был в Донецке. У него был лесопильный цех. Значит, моему сыну тоже было суждено защитить Донецкую Народную Республику.

В начале СВО Нурмагомед в составе группы гвардейцев-десантников был заброшен в тыл противника. Российских бойцов окружили превосходящие силы. Чтобы не угодить в плен, офицер Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его врагов. Он ценой своей жизни спас личный состав «голубых беретов» ставропольского 247-го десантно-штурмового полка. Отец героя уверен: сын поступил правильно. Иначе командир роты поступить не мог.

В Донецке появился мурал в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Фото: Минмол ДНР

На Аллее Героев в Донецке открыли бюст Героя России и ДНР Романа Воробьева (позывной «Воробей»). Гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного гвардейского штурмового батальона «Сомали», погиб в бою за населенный пункт Водяное при отражении массированной атаки противника.

- Наша страна - сильная, суверенная, независимая. Для того чтобы ее сохранить, нужны правильные ориентиры. Одним из таких ориентиров является Роман Воробьев. Его ценности наверняка были привиты родителями, воспитанием. Как можно действовать иначе, если на твою землю пришла беда? - сказал глава республики Денис Пушилин.

Роман Воробьев встал на защиту Республики в сентябре 2014 года. Тогда ему было всего 18 лет. Весной 2015 года командир батальона присвоил ему звание старшего лейтенанта и доверил командование взводом. Роман участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону, Верхнеторецкое, Зайцево, Коминтерново, Горловку и другие населенные пункты. С февраля 2022 года, после начала СВО, продолжил службу в составе 1-го армейского корпуса. Сражался за многие населенные пункты донецкого края, включая Мариуполь, Пески и Водяное.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.