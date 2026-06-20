В будущее смотрим уверено: ДНР находится на важном этапе восстановления и развития

В Республике строят новые жилые кварталы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С момента возвращения в состав России в республике уже проделана колоссальная работа: строится жилье, возрождаются и модернизируются промышленные предприятия, ремонтируются дороги. Но это пока лишь капля в море по сравнению с тем, какие планы стоят на ближайшие годы. В регионе ведется масштабная разработка документации территориального планирования. Эта работа направлена на создание устойчивого и комфортного будущего для всех жителей.

- Мы понимаем, что каждое решение, каждая деталь имеет значение, и именно поэтому мы уделяем особое внимание каждому аспекту планирования, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

В Минстрое отметили, что в центре внимания находятся несколько ключевых направлений. Это - реконструкция и модернизация инфраструктуры; обновление и улучшение существующих объектов, чтобы они соответствовали современным требованиям; возрождение промышленности - восстановление и развитие производственных мощностей создаст новые рабочие места и укрепит экономику; интенсификация сельского хозяйства - поддержка аграрного сектора обеспечит продовольственную безопасность и повысит качество жизни в малых населенных пунктах.

- Для создания гармоничной городской среды необходимо синхронизировать объемы жилищного строительства с развитием транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Это не просто желательное условие, а необходимость для создания комфортных и привлекательных для жизни территорий, - говорит глава строительного ведомства республики. - В соответствии с целевыми показателями градостроительный потенциал жилищного строительства в республике на срок до 2045 года составляет более 61,7 млн кв. м. Это амбициозная задача, которая требует консолидации усилий всех ветвей власти, бизнеса, научных кругов и общественности. Четкое планирование и эффективное управление - залог успешного достижения поставленных целей.

Владимир Дубовка акцентировал внимание на том, что возведение жилых комплексов должно сопровождаться строительством социальных объектов.

- Проектирование школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных площадок - это первоочередной этап. Обеспечение шаговой доступности к образовательным и медицинским учреждениям, а также к местам для отдыха и занятий спортом напрямую влияет на качество жизни населения и способствует росту рождаемости. К 2042 году республика должна стать местом, где каждый гражданин сможет реализовать свой потенциал и наслаждаться комфортной жизнью, - сказал глава Минстроя ДНР Владимир Дубовка.

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