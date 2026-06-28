ДНР стала лидером по итогам заявочной кампании проекта Знание.Наставники

Общество «Знание» открывает новые горизонты для лекторов и слушателей. Фото: Общество «Знание»

Всего к наставническому проекту Российского общества «Знание» присоединились более семи тысяч участников со всей страны. Наш регион представляют сразу 167 педагогов. Наиболее востребованной номинацией стала «Лучший наставник школы с численностью обучающихся в организации от 501 человека».

- Сейчас участники проекта проходят обучение на платформе Знание.Академия. Для них разработан специальный курс «Мастерство наставника: развитие потенциала у молодежи с низкой мотивацией», - рассказывают в Обществе «Знание». - Слушатели познакомятся с современными подходами к диагностике потенциала, научатся выстраивать доверительные отношения и сопровождать индивидуальное развитие молодежи.

После завершения обучения специалистам предстоит сформировать профессиональное портфолио с результатами своей наставнической деятельности, выполнить практические задания, а также представить авторскую наставническую практику.

- По результатам экспертной оценки выберут лучших наставников из разных регионов страны, - говорят в Обществе. - Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников с лучшими результатами пригласят на очную образовательную программу в Центр знаний «Машук».

Тем временем Российское общество «Знание» запустило систему привилегий для лекторов из Донбасса и Новороссии. Участники программы смогут воспользоваться уникальными преимуществами - от бесплатных поездок до выдвижения на престижные государственные награды. Преподаватели смогут пройти отбор на эксклюзивные образовательные проекты Центра знаний «Машук», получить закрытый доступ к курсу мастерства публичных выступлений на платформе Знание.Академия.

- За пять лет Общество «Знание» объединило под своей эгидой 32 тысячи лекторов со всей страны. Через систему привилегий мы предлагаем им понятную траекторию роста внутри этого большого сообщества и делаем процесс поощрений максимально прозрачным, - говорит генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Мы намерены последовательно укреплять престиж лектора «Знания» и расширять возможности для обладателей этого статуса. Для этого мы приглашаем в систему привилегий широкий спектр партнеров: государственные органы, коммерческие, некоммерческие и общественные организации, заинтересованные в развитии просветительской деятельности в России.

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