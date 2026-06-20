Вернулись на родную сцену: Мариупольский русский драматический театр вновь распахнул свои двери для зрителей

Артисты Мариупольского драмтеатра вернулись на родную сцену. Фото: Минкульт ДНР

Первым спектаклем, сыгранным в реконструированном здании театра, стала музыкальная сказка для детей «Аленький цветочек». Постановка создана по мотивам произведения Сергея Аксакова при поддержке Государственного театра Наций.

- Первую постановку мы дарим нашим детям, - говорит исполняющий обязанности генерального директора театра Александр Чейн. - Хочу сказать огромное спасибо городу-побратиму Санкт-Петербургу, строителям и всей нашей команде: без музыкантов и актеров это были бы просто пустые стены. Именно эти люди вдыхают в них новую жизнь.

Для артистов возвращение на родную сцену стало особенно волнительным событием.

- Это совершенно особенное ощущение. Очень радостно снова выходить именно на эту сцену. У меня такое чувство, будто я вернулась домой, на родную землю, - признается актриса драмы Наталья Добрунова. - Конечно, это и трепетно, и волнительно, ведь столько всего еще впереди. И так хочется верить, что все, что нас ждет, будет светлым, чистым и добрым.

Напомним, в 2022 году здание Мариупольского драматического театра было взорвано отступающими украинскими боевиками, уцелел только фасад. За восстановление объекта взялся Санкт-Петербург. На протяжении почти трех лет регион-шеф проводил кропотливую работу. Строители и реставраторы скрупулезно подошли к делу и воссоздали исторический облик культурной жемчужины города.

- При реконструкции учитывались пожелания жителей, которые помогали, присылая фотографии и чертежи. Вместе с мариупольцами мы справились с задачей - сохранили архитектурный облик театра с колоннами, портиком, скульптурами. Мариупольский театр сегодня - один из лучших в России и мире, - рассказывает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Россия - страна великой культуры, и в наших городах к театру особое отношение. Их строительство и реконструкция - всегда ответственное дело. Здесь нужно подходить с душой, нужны специалисты высочайшей квалификации.

При отделке помещений использовались самые качественные материалы: натуральный камень, дерево, ткани, позолота. Установлено самое современное сценическое, акустическое и осветительное оборудование. На сцене есть поворотный круг, оркестровая яма имеет три положения, смонтировано 84 подъемных механизма для смены декораций.

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