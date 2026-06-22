В Донбассе с особыми чувствами относятся к сохранению исторической памяти Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трагическим примером культурного геноцида стали действия нацистов на оккупированных территориях Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Идеология нацизма стремилась не только к физическому уничтожению, но и к полному лишению народов их многовековой и многонациональной культуры. Массовое уничтожение памятников, библиотек, архивация и вывоз культурных ценностей представляли собой не просто акты грабежа, но и осознанную попытку сломить сопротивление и уничтожить национальную идентичность.

Сегодня настоящим культурным геноцидом с открытым забралом занимаются власти Украины. В «незалежной» массово уничтожают все, что связано с русскими и не только, а также с выдающимися личностями. Например, недавно в Киеве демонтировали первый в мире памятник Михаилу Булгакову.

На Всероссийской стратегической сессии «Реализация государственной национальной политики» в Донецке ветеран боевых действий, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия Ася Компаниец отметила, что сегодня можно однозначно сказать: уничтожение памятников - политический акт.

- Это тема, требующая не только исторического осмысления, но и активного противодействия в настоящем. Настоящие события показали, что в полной мере воспользоваться плодами Победы человечеству не удалось. Эгоцентризм, фарисейство и двоедушие, возведенные странами Запада в ранг государственной политики, сформировали предпосылки для реинкарнации фашизма в его самых худших, нацистских формах, - говорит Компаниец. - А что есть, как не проявление фашизма, чудовищная русофобия, выражающаяся не только в публичных оскорбительных заявлениях и угрозах тамошних «политиков», но и в коллективных наказаниях граждан России, бессудном ограничении их естественных прав, гонениях на русскую культуру?

В Донбассе с особыми чувствами относятся к сохранению исторической памяти Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам Аси Компаниец, в контексте спецоперации вопрос культурного геноцида в отношении русского мира стал особенно актуальным.

- Наша задача сегодня - обозначить исторические аспекты этих явлений, разработать конкретные стратегии по противодействию культурному геноциду, нацизму и неонацизму. Это требует совместных усилий историков, культурологов, педагогов, политиков и деятелей культуры. Необходимо усилить образовательную работу, разоблачать ложь и манипуляции, воспитывать в молодежи уважение к культурному разнообразию и нетерпимость к любым формам дискриминации и насилия. Только так мы сможем построить общество, свободное от ненависти и нетерпимости, - считает Компаниец. - Сегодня Россия вновь находится на переднем крае битвы за новый, справедливый, гуманный мир. СВО - важный фронт борьбы с культурным и другими формами геноцида, неофашистской угрозой, природа и характер которой далеко выходят за рамки отдельных государств. Патриотизм, крепкая историческая память, верность славным традициям нашего народа - залог успеха в этой борьбе.

В Донбассе с особыми чувствами относятся к сохранению исторической памяти Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

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