Мама побрызгала спреем от комаров на маленького ребенка, а тот сразу посинел и перестал дышать

Алина на пляже пережила самые страшные минуты своей жизни. Фото: КП-Уфа

Жаркий летний день в башкирском городе Учалы едва не обернулся страшной трагедией. Многодетная мать Алина (ее и имена детей изменены. – Ред.) пришла на городской пляж с двумя младшими детьми – девятилетней дочерью и полуторагодовалым Русланом. Чтобы защитить их насекомых, она купила детский спрей от комаров и обработала сначала дочку, а затем слегка побрызгала одежду и открытые участки кожи сына. Никто не мог предположить, что через пару минут обычный отдых превратится в кошмар.

КРИКИ И ПРИЗЫВЫ О ПОМОЩИ

Как сообщает «КП-Уфа», Руслан вдруг начал безостановочно. Затем кашель, рвота, а следом произошло самое страшное – малыш посинел, перестал дышать и уже не мог издать ни звука.

«Я оцепенела от ужаса. Никогда раньше не видела ничего подобного, растерялась полностью», - , - вспоминает Алина.

Единственное, что смогла молодая мама, это начать кричать, призывая на помощь. Вокруг нее мгновенно собралась толпа отдыхающих. Кто-то вызвал скорую, но драгоценные секунды уходили, а ребенок не подавал признаков жизни.

Именно в этот момент к месту происшествия пробилась 39-летняя Олеся Кондратьева, которая отдыхала неподалеку с подругой и детьми. Услышав шум и увидев столпотворение, она поскорее бросилась туда. Перед ней открылась страшная картина: бледный мальчик с закатившимися глазами лежал с открытым ртом, пытаясь вдохнуть, а его мать билась в истерике.

СПАСИТЕЛЬНИЦА

Олеся, сама мать двоих детей, быстро оценила ситуацию и предложила помощь. Алина, парализованная страхом, сначала колебалась, боялась, что чужая женщина может навредить. Только вот особого выбора у нее не было. К тому же Олеся твердо заявила: «Я тоже мама, я знаю, что делать». Эти слова убедили Алину передать ребенка в руки спасительницы.

Сначала она постучала по спинке по ребенка – результата не было. После Олеся заметила сильный отек слизистой рта и попыталась отвести язык, чтобы освободить дыхательные пути, но и это не помогло. Тогда она начала делать искусственное дыхание, чередуя его с похлопываниями по спине. На четвертом круге спасательного цикла изо рта мальчика вышла слизь, и он издал хрип. Олеся еще раз встряхнула ребенка, и Руслан громко закричал, начал дышать и быстро порозовел.

«Я помню только туман и свой плач. А когда услышала крик сына, очнулась. Олеся передала мне его, я обнимала, целовала и благодарила сквозь слёзы. Всё тело трясло. Если бы не она... она наш ангел-хранитель», - говорит Алина.

Ребенок и его спасительница. Фото: КП-Уфа

КОГДА ПРИЕХАЛА СКОРАЯ, МАЛЬЧИК УЖЕ УЛЫБАЛСЯ

Скорая прибыла спустя 15-20 минут, но к тому моменту Руслан уже снова улыбался и бегал по пляжу, будто ничего не случилось. Медики не смогли точно установить причину приступа, но предположили острую аллергическую реакцию на один из компонентов спрея.

Сама Олеся признается, что навыки первой помощи она освоила не на курсах, а самостоятельно по видеоурокам в интернете. Толчком послужил случай, когда ее собственный ребенок подавился, и, к счастью, тогда все обошлось. С тех пор она изучила ролики по искусственному дыханию, помощи при инсульте и удушье.

«Мы все сидим в гаджетах. Так пусть хотя бы часть этого времени будет потрачена на полезное. Однажды это может сохранить чью-то жизнь», - говорит она.

Когда Олеся рассказала о своих действиях свекрови, работающей в медицине, та полностью одобрила алгоритм – все было выполнено грамотно и вовремя. Своими действиями она по-настоящему спасла жизнь маленькому мальчику.

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